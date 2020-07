Vírus az irodaházban

A COVID-19 a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Visegrád utcai központjában is megjelent.

Aggódó alkalmazottak keresték meg szerkesztőségünket, mert tartottak tőle, hogy egy bizonyítottan koronavírus-fertőzött kollégájuk miatt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) irodaépületének klímarendszere már nem biztonságos. A dolgozók félelmükről a szervezetet irányító humántárca vezetőjét is értesítették. Az SZGYF a Népszava megkeresésére arról tájékoztatott, hogy egy munkatársuknál valóban kimutatták a fertőzést, de azt az értesülésünket, hogy az illetőn egy szerbiai lakodalmon való részvétel után jelentkeztek a tünetek, nem erősítették meg. A lapunknak elküldött írásos anyag szerint a pozitív teszt után a munkatársuk jelenleg otthon van hatósági karanténban, ahogy azok a kollégái is, akikkel közvetlenül érintkezett. Ami pedig a többiek biztonságát illeti: „az SzGyF a folyamatos, napi fertőtlenítő takarítás mellett, a helyiségek és a légtechnikai rendszer fertőtlenítését soron kívül elvégezte” – olvasható a válaszban. A csupa üveg irodaházban dolgozók félelme egyébként teljesen jogos, hiszen nem tudhatják, milyen légtechnikai megoldást alkalmaznak az épületben. Ha úgynevezett recirkulációs rendszert építettek be, akkor a használt levegő egy része valóban visszakerül az irodákba és szétszórhatja a vírust, de a járványveszély megjelenése óta ezekben a rendszerekben ajánlott a visszakeverő ág teljes zárása.