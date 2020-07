Kásler idős orvosokkal pörgetné fel az ellátórendszert

Levélben hívta vissza a szolgálatba Kásler Miklós humánminiszter a nyugdíjas korú egészségügyi dolgozókat pénteken. Azt ugyanakkor a tárca vezetője elmulasztotta megemlíteni, hogy mikor és miként kezdhetik újra a munkát az érintettek, ráadásul a járványveszély továbbra sem múlt el, vagyis az idős orvosok, ápolók továbbra is veszélyben lehetnek. A miniszter lépése annyiban nem váratlan, hogy egyértelműen akadozott az ellátórendszer májusi újraindítás óta. Nagyon hiányoztak ugyanis azok a nyugdíjas korú nővérek, orvosok, akiknek a miniszter a 65 év felettiek védelmére hivatkozva tiltotta meg március 15-én azt, hogy részt vegyenek a közvetlen betegellátásban. Az alapellátásban az orvosok fele ilyen korú, így ott a körzetek javarészt a fiatalabbakra maradtak, az idősebb praxistulajdonosok a telefonos konzultációkat bonyolították. A márciusi tiltás után egy hónappal a miniszter újabb levélben korrigálta korábbi rendeletét, és ebben már az szerepel: ha másképpen nem szervezhető meg az ellátás, úgy az idősebb egészségügyi dolgozók – ha önként vállalják – visszatérhetnek a közvetlen gyógyításba. Ez láthatóan nem oldotta meg az ellátási problémákat. Ekkorra már ugyanis sokan megbántva érezték magukat, az orvosok harmada nem reagált, nem tért vissza a munkahelyére. Az idősebbeket hátrébb soroló első miniszteri levél után ugyanis sokan méltatlan helyzetbe kerültek, voltak, akiket el is bocsátották. Minderre jött most a harmadik miniszteri utasítás, amely visszavonta a március 15-ei levelet. Ebben azt is írta a tárca vezetője: „Tekintettel a járványhelyzet alakulására, a higiénés szabályok fokozott betartása mellett a 65 év feletti egészségügyi dolgozók közvetlen egészségügyi betegellátás alóli mentesítésére vonatkozó utasítást visszavonom.” Lapunk több érintett orvost is megkérdezett, ám kivétel nélkül tanácstalanok voltak. Egyikük úgy vélte, hogy mostantól a kora miatt már nincs kötelező helyettesítés a körzetében, de a betegellátást továbbra is csak telefonos bejelentkezés alapján végezheti. Azt azonban már nem tudta kiolvasni a levélből, hogy mindez pontosan mikortól hatályos, mert az utasításon az egyetlen időpont a lap alján lévő dátum volt. A 65 év felettiek fokozott védelmének visszavonása kérdéseket vet fel azért is, mert a járványveszély továbbra sem múlt el és az érintettek maradtak a veszélyeztetett korban.