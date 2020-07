Szabad szemmel: Orbán még közelebb került ahhoz, hogy jóformán teljes egészében ellenőrizze a magyar sajtót

Nemzetközi sajtószemle, 2020. július 25.

New York Times A lap arról ír: újabb csapás érte a független magyar sajtót, mivel távoznak az Index újságírói. Orbán Viktor már egy évtizede igyekszik illiberális államot építeni. Olyat, amelyben ő tartja kézben a hatalom szinte minden emeltyűjét. Ennek része, hogy nemrégiben az egyik szövetségese vette át a portál reklámbevételeiért felelős céget. A nagy cél az volt, hogy elnémítsák a bírálókat, illetve korlátozzák az eltérő véleményeket. Hogy a híroldal mostantól esetleg nem tud a kormány körmére nézni, az nagyon fájdalmas annak a pár független újságírónak, aki még dolgozik. De a site azok közé tartozott, amelyek önállóak működtek, ám tartósan pénzügyi és a politikai nyomás alá kerültek a térségben, mivel az érintett kormányok maguk akarják megszabni a közbeszédet. Hogy egyre kevesebb a szabad szerkesztőség, az összefügg azzal, hogy Magyarország az autokrata irányítás felé halad. Ugyanakkor az óriási állami reklámbevételeknek köszönhetően virágoznak azok az orgánumok, amelyek gyakran terjesztenek összeesküvés elméleteket és az EU-t támadják. Ezek Orbán szövetségeseinek a kezében vannak. Arra szolgálnak, hogy továbbadják az elsöprő, államilag finanszírozott propagandát, amelyben felbukkannak a két háború közti időszakból ismert antiszemita közhelyek. Polyák Gábor a Mérték médiaelemzőtől úgy jellemzi a helyzetet, mintha valamelyik amerikai tagállamban egyetlen politikai párt uralma alá kerülne a sajtó, és a szerkesztőségeket egytől egyik az adófizetők pénzéből tartanák fenn. A lap ugyanakkor idézi, hogy Orbán Viktor két éve kijelentette az Európai Parlamentben: soha nem némítana el olyanokat, akik nem értenek egyet vele – írja a New York Times.

Washington Post Távoznak a legnagyobb magyar internetes újság munkatársai, mert meg akarják őrizni szakmai függetlenségüket Orbán Viktor egyre tekintélyelvűbb rendszerében. Nagy pofon ez az egyre zsugorodó önálló sajtó számára az országban. A miniszterelnököt azzal vádolják, hogy 10 év óta módszeresen megfojtja a sajtót, hívei veszik át a szerkesztőségek irányítását és olyan törvényeket hoz, amelyek megakadályozzák a kormánykritikus újságírást. A koronaválság csak fokozta a nyomást az önálló médiára. A hatalombarát orgánumok dúskálnak a pénzben, hála a hirdetéseknek. A függetlenek viszont a létükért küzdenek, mivel a gazdasági bizonytalanság visszavetette a reklámokat, és leállt az idegenforgalom, valamint a szórakoztatóipar. Ugyanakkor elemzők szerint az Index már jó ideje a hatalom célkeresztjében volt.

Bloomberg Orbán Viktor még közelebb került ahhoz, hogy jóformán teljes egészében ellenőrizze a magyar sajtót, miután összeomlott az Index. A munkatársak tömeges távozása valószínűleg a véget jelenti a több, mint 20 éve működő portál számára, amely a leglátogatottabb digitális produktum, ám idáig tüskét jelentett a kormányfő szemében, mivel nem volt hajlandó beguggolni a vonal alá. Urbán Ágnes, a Mérték elemzője úgy véli, hogy nagy győzelem ez a politikus számára, mivel meglepően sikeres volt a site, sőt, csak egyre befolyásosabb lett, mivel sok más független szerkesztőség egymás után tűnt el a színről. Orbán Európa legnagyobb propaganda gépezetét építette ki, hogy szakmányban juttassa célba üzeneteit, miután ki akarja irtani a liberális demokráciát és példátlan hatalomra kíván szert tenni. Igen széles körben éppen arra vezetik vissza választási sikereit, hogy ily mértékben tenyerel rá a sajtóra. Az Index bukása viszont követi a bejáratott forgatókönyvet, amivel engedelmességre igyekeznek rábírni a médiát. Urbán Ágnes ugyanakkor azt mondja: a portál már egyébként is közel járt ahhoz, hogy magától lehúzza a rolót és Orbánnak a kisujját se kelljen mozdítania, mert a jelenlegi politikai és gazdasági viszonyok közepette valójában nem volt esélye a túlélésre.

Guardian A politikai beavatkozás miatt tömegesen hagyják ott az újságírók az Indexet. Orbán Viktor rendszere a sajtószabadság szempontjából a 2. legrosszabb helyezést érdemelte ki az unión belül a Riporterek Határok Nélkül listáján. Az eltelt évtizedben a miniszterelnök alatt összeszűkült a sajtópiac, miután egy sor szerkesztőség vagy bezárt, vagy hatalompárti figurák tulajdonába került. Szijjártó Péter tegnap Lisszabonban kijelentette: teljesen alaptalanok a vádak, miszerint a hatalomnak köze van ahhoz, ami az Indexnél történik, ám a főszerkesztő-helyettes nem gondolja, hogy a végzetes döntést valóban a cég szakmai vezetője hozta meg. Viszont a munkatársak már a hogyantovább-on gondolkodnak, habár napjaink Magyarországán nemigen van esélye egy független sajtóterméknek, nem beszélve az általános gazdasági visszaesésről. Munk Veronika közölte, hogy szeretnének együtt maradni, ami persze nem lesz könnyű.

BBC Tömegével veszik a kalapjukat az Index dolgozói, akik azzal vádolják a hatalmat, hogy az megpróbálja megsemmisíteni, illetve engedelmességre rábírni a hírportált. Magyarország immár csupán a 89. a Riporterek Határok Nélkül értékelésében a sajtószabadság állapota alapján. Amikor tetőzött a szerkesztőség körül a dráma, megjelent egy fotó, amelyen a hirdetésekért felelős társtulajdonos, Vaszily Miklós együtt ebédelt Schmidt Máriával. Így most elhallgat a média legerősebb független hangja. A munkatársak azért mennek, mert amellett kötelezték el magukat, hogy megtartják szakmai önállóságukat, miközben a sajtó jelentős része egyszerűen várja a rendeléseket a politikától, hogy miről és hogyan jelentsen. A közmédia és az MTI rég feladta az elfogulatlanságnak még a látszatát is. Szinte az össze regionális lap a Fidesz médiabirodalmához tartozik. Első pillantásra úgy látszik, hogy Orbán Viktor újabb győzelmet zsebelhet be, ám éppen ő teremtett egypártrendszert, noha azzal kezdte politikai pályáját, hogy szembeszállt az egypártrendszerrel. Foglyul ejtette az államot és ily módon azt kockáztatja, hogy nevetségessé válik. Ugyanakkor lehet, hogy bírálói kénytelen lesznek újragondolni az ellenállás formáját. Egyesek a pártok egyesülését szorgalmazzák, viszont mind többen követelik a Parlament és a 2022-es választások bojkottját, hogy ily módon fosszák meg a miniszterelnököt a demokratikus felhatalmazás maradékától.

Neue Zürcher Zeitung Szabad a pálya Orbán bizalmasai számára az utolsó független magyar „népújságnál"-nál, mivel tucatjával dobják be a törülközőt a munkatársak, mert kitartanak szakmai integritásuk mellett. Az eset jól illusztrálja, politikai és gazdasági tekintetben milyen bizonytalan azoknak az orgánumoknak a helyzete, amelyek nem úgy táncolnak, ahogyan a hatalom fütyül. Az újságírók közül sokan könnyeikkel küszködve hagyták el a szerkesztőséget. De a kiváltó ok, a főszerkesztő eltávolítása már hetek óta érlelődött. Az Index azon kevés szereplő közé számított, amelyek úgy-ahogy még megtartották önállóságukat. Bár Orbán már nevezte álhírgyárnak. A különleges azonban az volt benne, hogy nem csupán balliberális oldalon becsülték. Mindazonáltal a hírpiacot a kormány által kézből etetett média uralja, a sorozatos politikai beavatkozások folytán. Az Indexnek is jó pár támadást kellett átvészelnie. Vaszily Miklós három hónapja vette át az irányítást a reklámokat intéző Indamédiánál, amit a portál részéről magyarázhatott, hogy ha nem akart teljesen lemondani a hirdetésekről, akkor szüksége volt egy olyan ügynökségre, amely be van csatornázva a hatalomhoz. Ezzel együtt állami megbízásokra nemigen számíthatott. Ugyanakkor megfigyelők azt mondják: az adósság csak fokozta a függő helyzetet. A portált most alapjaitól kezdve kell újjáépíteni, nem lehetetlen, hogy az elejétől fogva ez volt a cél.

FAZ Eddigi formájában a vég előtt áll a legjelentősebb független magyar hírszolgálat, amelyet naponta másfél millióan olvastak. A portál az utóbbi években sorra közölt kommentárokat, amelyekben bírálta a kormány politikáját, illetve korrupciós ügyeket leplezett le. Az Indexet irányító alapítványnál a közelmúltban olyan változások mentek végbe, amelyek sajtóelemzések átláthatatlannak minősítettek.

Kurier Török Gábor is úgy gondolja, hogy az Index fölött a Fideszben törtek pálcát, mert az igazi tulajdonosok ott vannak. A munkatársak már jó ideje féltek, hogy a portál elveszti függetlenségét és szócső lesz a jobboldali-nemzeti kormány részéről érkező nyomás folytán. A botrány miatt az este sok ezren tüntettek a sajtószabadság mellett, kinyilvánítva szolidaritásukat a megtámadott szerkesztőséggel. A tömeget hatalmas rendőri készültség kísérte.

Le Monde Fekete nap ez a magyar sajtószabadság szemszögéből – állapítja meg az igen tekintélyes francia újság. Amióta Orbán visszatért a hatalomba, az ország 23 helyet esett vissza a sajtószabadság listáján. Az első félelmek akkor merültek fel az Index sorsával kapcsolatban, amikor márciusban Vaszily Miklós, hatalomhoz közeli üzletember 50 százalék erejéig bevásárolta magát a portál hirdetéseit kezelő Indamédiához, miközben a szerkesztők ragaszkodtak az önállósághoz.

Le Figaro Gyorsan menekülnek az Index újságírói, még mielőtt a hatalom ráncba szedné őket. Gyakorlatilag mindenki vette a kalapját, hogy így tiltakozzon a főszerkesztő leváltása ellen, ami szerintük Orbán-közeli körök nyomásának eredménye volt. A portál az egyik utolsó kormánykritikus hangot jelentette egy olyan médiapiacon, ahol az utóbbi években drasztikusan megnyirbálták a sokszínűséget. A kormányfő alatt teljesen átalakult az ágazat. A köztévé és rádió a hatalom politikáját relézi, miközben „közeli" üzletemberek sorra vásárolták fel a magánkézben lévő orgánumokat. Egyes kiadványok egyik napról a másikra eltűntek a kínálatból. Mások a hivatalos vonalra álltak rá. Ezek a változások a nacionalista vezetőt szolgálták, akit rendszeresen figyelmeztetett az unió tekintélyelvű és idegengyűlölő hajlamai miatt.

Politico Dull Szabolcs kirúgása miatt eszkalálódik a háború a független magyar sajtó körül, és ez mélypontot jelent az orbáni Magyarországon – írja Sáling Gergő, aki az Origo élén már megélte azt, amit most indexes kollégája. Utóbbival egyébként annak idején pont együtt dolgoztak az Origonál, amikor az elesett. A Direkt36 felelős szerkesztője szerint a mostani fejlemény arculütés Európa számára, hiszen itt egy olyan, liberális portálról van szó, amely a maga napi egymillió látogatójával azzal szerzett tekintélyt, hogy kényelmetlen kérdéseket tett fel és kérdőre vonta a döntéshozókat. A tulajdonosoknak persze szívük joga kimondani, hogy új üzleti modellt akarnak, de teketória nélkül kivágni a főszerkesztőt, aki bírálja az elképzelést, nos, az rettenetes üzenet mindenkinek, aki becsüli a szabad és tisztességes újságírást. Úgyhogy most nagyon valós a perspektíva, hogy az Index is osztozik annyi más, korábban független orgánum sorsában. Az elemzés megjegyzi, hogy a minapi uniós csúcstalálkozón megfogalmazott jogállami feltételek rossz üzenetek küldtek Budapestre és ennek igen sokan megisszák majd a levét. Sőt, Dull menesztése mutatja, hogy már isszák is.

Euractiv A Human Rights Watch közép-európai elemzője úgy látja, hogy az Index miatt a szavak után most már tettre volna szükség a Bizottság alelnökasszonya részéről, már ha Brüsszel komolyan gondolja, hogy megvédi a tagállamokban a közös értékeket. Lydia Gall szerint ha igen, akkor az EU-nak fokoznia kell a nyomást, mert el kell érni, hogy a magyar újságírók minden politikai befolyás nélkül végezhessék