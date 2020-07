Javultak a fogyasztók és az üzleti szolgáltatók kilátásai, nehézkesen megy az újraindulás az iparban

A lakosság körében júliusban is érezhetően enyhült a munkanélküliségtől való félelem, de a járvány előttinél még így is sokkal rosszabb a kép.

A magyar gazdasági szereplők kilátásainak áprilisi sokkszerű romlása után májusban és júniusban számottevő pozitív korrekció következett be. Júliusban a GKI konjunktúraindexe csak enyhén, 2 ponttal mínusz 18,2 pontra emelkedett – a fogyasztók és az üzleti szolgáltató cégek javuló, a többi ágazat stagnáló várakozásainak köszönhetően – közölte a GKI Gazdaságkutató az MTI-vel. A GKI által, az unió támogatásával végzett felmérés szerint a fogyasztói bizalmi index júliusban 6 ponttal mínusz 26,9 pontra emelkedett, míg az üzleti mindössze 1 ponttal mínusz 15,2 pontra nőtt a júniusihoz képest. Az üzleti bizalmi index értéke júliusban a 2013 eleji szintnek felel meg. Az iparban nehézkesen megy az újraindulás. Júliusban a bizalmi index lényegében nem változott az egy hónappal korábbihoz képest. Ugyan a rendelésállományok megítélése javult, de a termelési kilátások romlottak. Az építőipari várakozások sem változtak érdemben. Az ágazat előző háromhavi termeléssel és a rendelésállományokkal kapcsolatos elégedettsége is romlott kissé. Júliusban a kereskedelmi bizalmi index csak hibahatáron belül javult. Az eladási pozíció és a készletek megítélése ugyan javult, de a várható rendeléseké romlott. A szolgáltató cégek körében az elmúlt időszak üzletmenetének megítélése és a következő hónapokban várható forgalmi várakozás is pozitív irányba mozdult el. Az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága júliusban valamelyest javult. A kereskedelemben és a szolgáltató szektorban már kissé több a létszám növelését, mint annak csökkenését tervező cég. Az iparban és az építőiparban azonban még ez utóbbiak vannak többségben. A lakosság körében júliusban is érezhetően enyhült a munkanélküliségtől való félelem, de a járvány előttinél még így is sokkal rosszabb a kép. Az áremelési törekvés csak az iparban erősödött, az többi ágazatban kissé gyengült. A magyar gazdaság jövőjének megítélése júliusban is érezhetően javult, az ipart kivéve minden ágazat kilátásai javultak. Némileg javult a fogyasztók véleménye is, a GKI fogyasztói bizalmi index értéke a mérése kezdete óta eltelt időszak legnagyobb áprilisi zuhanása után májusban jelentősen, majd júniusban és júliusban is lassabb ütemben korrigált. Az index májusban a koronavírus lassú lecsengése és az áprilisi erős bizonytalanság enyhülése következtében 11,3 ponttal emelkedett, majd júniusban 5,7, júliusban 5,9 ponttal nőtt tovább (szezonálisan kiigazítva), és ezzel összességében az áprilisi zuhanás 61 százalékát dolgozta le. Az index jelenleg a 2015 őszén mért szinten áll. Júliusban a fogyasztói bizalmi indexet alkotó négy részmutató mindegyike javult. A lakosság saját pénzügyi helyzetének alakulását és a saját jövőbeli megtakarítási képességet egyaránt közepesen javulónak értékeli. Ez utóbbi mutató már valamivel a februári szint felett áll.