Összeütközött két teherautó Komárom-Esztergom megyében, meghalt egy ember

Három hónappal meghosszabbította a Tatabányai Járásbíróság Sz. Dávidnak a letartóztatását, aki ötvenöt késszúrással végzett a nővérével és a sógorával májusban, majd felgyújtotta a holttesteket – írja a 24.hu. Borbély Veronika, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség szóvivője a portál megkeresésére közölte, hogy a több emberen elkövetett emberöléssel gyanúsított férfi továbbra sem tett vallomást és semmit nem mondott a kihallgatásai során. Az épületben a 41 éves K. Krisztán, a 30 éves felesége, Alexandra, valamint a nő 26 éves testvére, Sz. Dávid tartózkodott a tragédia napján. Sz. Dávid 36 késszúrással megölte a sógorát, majd 19 késszúrással meggyilkolta nővérét is. A férfi ezt követően benzinnel átitatott rongyokat tett a holttestekre, majd felgyújtotta őket. Sz. Dávid másodfokú égési sérüléseket szenvedett a kezén, lábán, ezért csak később tudták kihallgatni a nyomozók. A férfi azóta egy szót sem mond a történtekről. Nem ismerte be a bűncselekményt, de nem is tagadja a történteket. Megtagadta a vallomást és semmit nem hajlandó mondani a bűncselekménnyel kapcsolatban. Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség indítványával és meghosszabbította a férfi letartóztatását.