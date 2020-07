Kásler szavaiból úgy tűnik, az idei nem a fesztiválok nyara lesz

Ha elszabadul a járvány, a mostaniaknál sokkal keményebb korlátozásokra lenne szükség – mondta az emberi erőforrás miniszter.

Homályos válaszokat adott Kásler Miklós a Miniszteri percek című interjúsorozat új részében, szavaiból azonban úgy tűnik, hogy a kormány nem engedélyezné az idén nyárra tervezett tömegrendezvényeket.

A minisztert kérdező újságíró, Samók Dávid a járványhelyzet jelenlegi állásáról érdeklődött. Kásler pedig a szokott fejtegetés mellett – miszerint kormány 2-3 héttel előre gondolkodik, az események előtt járnak – emlékeztetett a nyilvánvaló tényre: nem csak világszerte dühöng a koronavírus-járvány, de a szomszédos országokban szintén emelkedik a fertőzöttek száma, egyre több a beteg Romániában, Szerbiában, Ukrajnában, még Ausztriában is.



Az emberi erőforrás miniszter szerint itthon „a kedvező helyzetből adódóan” folyamatosan csökkent a fertőzöttek száma, az utolsó fázisban 0-30 közötti új esetet regisztráltak naponta.

A válasz úgy tűnik, megelőzte a kérdést, mert Samók Dávid ezután arról kezdett beszélni, hogy sokan kifogásolják a tömegrendezvények, fesztiválok betiltását. Érthető az óvatosság, de mikor kaphatjuk vissza az életünket? – kérdezte az újságíró. Kásler válaszként a New York-i és észak-olasz járványügyi válsághelyzet hozta fel, emlékeztetett rá, hogy az amerikai nagyvárosban már nem tudták hova tenni az áldozatok holttestét.

Kásler szerint sok múlik az emberek fegyelmezettségén is, azon, hogy viselnek-e szájmaszkot, távolságot tartanak és figyelnek a higiéniára is. Az már ismert, hogy a kormány elhalasztja az idei tűzijátékot és az augusztus 20-ra tervezett ünnepségsorozatot – a Budapest Pride pedig szintén a járványhelyzet miatt lemondta idei felvonulását . Az augusztus közepe utáni rendezvényekről még nem született döntés, de több nyilatkozat arra utal, hogy ezek szintén elmaradnak: két hete Palkovics László innovációs miniszter valószínűsítette, hogy augusztus 15. után is fennmarad a tiltás az 500 fősnél nagyobb rendezvényekre, most pedig Kásler utalt ugyanerre.