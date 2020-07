Hit Gyülekezete: végképp megváltozott a jobboldal véleménye

Tovább emelkedett a felekezetek által fenntartott iskolák száma, az ilyen intézményekbe járó diákok aránya pedig megkétszereződött 2010 óta.

Jelentősen megugrott az egyházi fenntartásban működő oktatási intézmények száma az elmúlt nyolc-tíz évben, általános iskolából például 197-et, gimnáziumból 108-at működtettek az egyházak a 2010/2011-es tanévben, 2019-re viszont már 378-at, illetve 172-t – derült ki a legújabb Köznevelési statisztikai évkönyv, illetve a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adataiból. Az óvodáknál is hasonló a helyzet: tíz éve még 141 óvoda működött egyházi fenntartásban, tavaly már 282. Az egyházi intézményekbe járó gyermekek, diákok száma is jelentősen megemelkedett. 2010-ben még 12,4 ezer gyerek járt egyházi oviba, idén már 26,9 ezer. Az általános iskolások közül tíz éve 50 ezren tanultak felekezeti iskolában, a 2019/2020-as tanévben már 111,7 ezren. Az egyházi fenntartású gimnáziumokba járó középiskolások száma 2010-ben 37 ezer volt, idén 54,9 ezer, ez a gimnazisták egynegyede. A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Totyik Tamás a tendencia kapcsán kifejtette, az egyházi iskolák finanszírozás tekintetében sokkal stabilabb lábon állnak, mint az államiak. Ebben nagy szerepe van annak is, hogy az államtól tavaly négyszer annyi támogatást kaptak egy diák után, mint egy állami iskola. Totyik tud olyan Hajdú-Bihar megyei városról, ahol az önkormányzat és a tankerület azért adta át egyházi fenntartásba az iskolát, mert máskülönben nem tudták volna megoldani a rossz állapotú iskolaépület mihamarabbi felújítását. A növekvő egyházi jelenlét az oktatásban még szembetűnőbb, ha nemcsak az egyes iskolákat, hanem a feladat-ellátási helyeket nézzük, egy iskolának ugyanis több tagintézménye is lehet. Az elmúlt években ugyanis az egyházak több oktatási intézmény fenntartását is átvállalták az államtól, ám ezeket nem önálló iskolaként működtetik tovább, hanem betagolják valamelyik másik egyházi iskola alá. A KSH legfrissebb, 2019/2020-as tanévre vonatkozó adatai szerint az egyházak idén 378 helyen működtettek óvodákat (2010-ben még 155), 546 feladat-ellátási helyen általános iskolákat (2010-ben 233), ez az alapfokú iskolák 15 százaléka. Gimnáziumokat 255 helyen működtetnek (2010-ben 122), ami a gimnáziumi feladat-ellátási helyek 30 százalékát teszi ki. A szakképzésben is emelkedett a felekezeti intézmények száma: a mostani tanévben már 118 szakgimnázium és 75 szakközépiskola volt egyházi fenntartásban. Történik mindez úgy, hogy közben - a statisztikák szerint - az állami fenntartású intézmények száma csökkent: általános iskolából 1991 működött 2010-ben állami fenntartásban, 2019-ben 1872. Gimnáziumokból 402-t tartott fenn az állam tíz éve, tavaly már csak 298-at. A PSZ alelnöke szerint egy tudatos társadalomépítés is zajlik az egyházakon keresztül. Szerinte ezt jelzi az is, hogy a kormány a szociális ellátásban is növelni akarja az egyházak szerepét: a szakellátásban, az idős- és fogyatékos otthonok fenntartásában 25, az alapellátásban 44-45 százalékos az egyház részesdése, a gyermekvédelem területén pedig az év végére meghaladja a 60 százalékot. Mindezt segíti az a tavasszal elfogadott jogszabály, amely alapján a feladatvállaláshoz a fenntartók ingatlan-tulajdonjogot is kapnak. A 2021-es költségvetésben pedig az egyházi és civil fenntartóknak az ideinél 20 milliárd forinttal magasabb támogatást biztosít az állam.