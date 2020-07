Index-ügy: össztűz a kormányra, már a Néppártban is magyarázkodik a Fidesz

A szóvivő általánosságokba burkolózott.

Még tart annak a két panasznak a vizsgálata, amelyet 2016-ban, illetve 2019-ben nyújtottak be az Európai Bizottsághoz a magyar közszolgálati média és a kormányközeli sajtó állítólagos piactorzító állami támogatása miatt — közölte lapunk és több más Brüsszelben akkreditált újságíró kérdésére Arianna Podesta. Az Európai Bizottság versenypolitikai ügyekért felelős szóvivője nem tudott magyarázatot adni arra, hogy a testületnek miért van szüksége négy évre, vagy még ennél is több időre ahhoz, hogy eldöntse: sértik-e az uniós előírásokat a magyar közszolgálati médiának juttatott, a panaszosok szerint versenytorzító állami támogatások. Podesta pusztán általánosságokat mondott, így azt, hogy egy panasz elemzése és értékelése sok tényezőtől függ, például az ügy bonyolultságától vagy a beadvány tartalmától. Mint lapunk megírta, 2016-ban a Klubrádió, Jávor Benedek EP-képviselő, illetve a Mérték Médiaelemző Műhely panaszt nyújtott be az Európai Bizottság versenyjogi főigazgatóságához, kifogásolva a közmédia állami túlfinanszírozásából adódó versenyelőnyét. A "hármak" 2019 elején is panaszt tettek, akkor azért, mert szerintük a kormánymédia tiltott állami támogatásban részesül. A beadványt néhány hónappal később kiegészítették a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvánnyal (KESMA) kapcsolatos adatokkal és információkkal. Ehhez a panaszhoz a Magyar Újságírók Országos Szövetsége is csatlakozott.