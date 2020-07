Lemajmozta a szurkolókat, és elárulta, hogy a feleségét taszítja a hely - gyorsan bukta állását a fociedző

A fizetési sapka nem megoldás

Hibásnak tartja az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) előírásait a Bayern München a pénzügyi visszaélések megakadályozására. Karl-Heinz Rummenigge, a bajor klub ügyvezető elnöke hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a sportág jövője kerül veszélybe, ha a résztvevők nem tartják be az előírásokat. A 64 éves sportvezető ezzel arra célzott, hogy a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) felmentette a Manchester Cityt, amely megszegte az UEFA pénzügyi szabályait (bizonyíthatóan több pénzt költött el, mint amennyi bevétele volt), mégis megúszta a kizárást a Bajnokok Ligájából. „Felhívtam Josep Guardiolát, a City trénerét és gratuláltam neki a CAS ítéletéhez, de mivel a müncheni időszakának köszönhetően nagyon jó a viszonyunk, azt is elmondtam, hogy nem értek egyet a döntéssel – mondta Rummenigge. - Több forrásból is azt az információt kaptam, hogy az UEFA határozata jogilag nem volt megfelelően előkészítve, ezért lehetett sikeres az angol klub fellebbezése. Közösen kell olyan szabályokat kidolgoznunk és ezeket betartanunk, melyek garantálják, hogy a futball nem veszíti el hitelességét a szponzorok és a szurkolók szemében.” Rummenigge azt is elárulta, hogy több klubvezetővel is beszélt erről a témáról, de egyelőre még távol vannak az érintettek a közös nevezőtől. „Abban mindenki egyetért, hogy meg kell akadályozni a visszaéléseket, de a módszereket illetően egyelőre nagyok a nézetkülönbségek, amiről nem kizárólag az érintettek tehetnek – hangsúlyozta a müncheni elöljáró. - Többen fölvetették például a fizetési sapka bevezetését, de erre például Németországban nem lenne lehetőség, mert a mi törvényeink tiltják bármilyen területen a fizetések ilyen jellegű korlátozását és ezeket a jogszabályokat a labdarúgás szereplőinek is be kell tartani. Az viszont nem kérdés, hogy folytatni kell az egyeztetéseket és minél hamarabb meg kell találni a mindenki számára megfelelő megoldást.”