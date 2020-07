A kukákra lövöldözött a telkén, de egy autóbuszt is eltalált egy férfi Veszprémben

A rendőrök előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták, a légfegyvert pedig lefoglalták.

A megyeszékhelyi rendőrkapitányság körzeti megbízottja és járőre 2020. július 27-én délután éppen a veszprémi vasútállomásnál tartózkodott, amikor az egyik helyi járatú autóbusz vezetője kérte intézkedésüket. A sofőr elmondta, hogy ismeretlen személy rálőtt az állomás melletti fordulóban várakozó autóbuszra, amelyen ő maga is rajta volt - írja a police.hu . A lövés a jármű egyik oldalablakát találta el, amely megrepedt, és közel hatszázezer forint kár keletkezett. Ezután megjelent a helyszínen az elkövető is, egy 42 éves helyi lakos, aki elismerte felelősségét. Nyilatkozata szerint lakásának ablakából légfegyverrel a bekerített telken lévő kukára lövöldözött, azonban egy lövedék elhagyta az ingatlan területét, ez csapódhatott be az autóbusz ablakába. A 42 éves férfit a rendőrök előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták, a légfegyvert pedig lefoglalták. Az ügyben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik büntetőeljárás a Veszprémi Rendőrkapitányságon.