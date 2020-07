Férfiak egymás között - így öleli keblére első fiúunokáját Orbán Viktor

A volt főszerkesztő nem vehet részt az új portál építésében, az igazgatósági elnök a régi kollégák egy részét szeretné visszacsalogatni.

nem ellenpontozhatja érdemben Bodolai szavait.

A Media1 szakportál műsorának rendkívüli adásában, a Spirit FM rádióban adott interjút Bodolai László. Az Index.hu Zrt. igazgatóságának elnöke szerint a kormánypártoknak nem volt közük az Index szétrobbantásához, írja a magyarhang.org . „Úgy esett szét, hogy nem kellett belenyúlniuk, röhögnek a markukba”. Elmondása szerint teljesen elképzelhetetlen, hogy a Fidesz keze van az Index szétesésében, amit azzal indokolt, hogy Gerényi Gábor még azelőtt lemondott a reformtervekről, hogy kikerült volna az Index oldalára a szerkesztőségi függetlenség veszélybe kerülését jelző barométer. Szerinte a szerkesztőség „bedobta az all in-t”, pedig nem volt miért. Mindenesetre Bodolai bízik benne, hogy lesz, aki meggondolja magát, és a megmaradó emberek által választott új kollégákkal tovább lehet működtetni az Indexet. Hogy az újraélesztett lap milyen lenne, arról Bodolai László nem beszélt, az eddig működő szerkesztőségi modellt viszont kritizálta. Magyarországon egyedülálló struktúrában működött az Index, üzleti alapú újságépítés mellett létezett egy szerkesztőség, amely a bázisdemokrácia alapjain működik, és nehezen visel bármilyen beleszólást a saját ügyeibe akkor is, ha olyan reformokról van szó, amelyek a működőképességet biztosítják. Kisebb reformokat sikerült átvinni, de a szerkesztőség megúszta a nagyobb változásokat. Nagyon jó lenne beszélni, de nem tehetem – mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Dull Szabolcs. Mivel az Index menesztett főszerkesztőjét köti a titoktartás így(Sőt, szerződése szerint a médiában sem vállalhat fél évig szerepet, így nem tud részt venni annak az új portálnak a kialakításában sem, amelyet a felmondott indexesek terveznek indítani, írja a hvg.hu .). Dull következetesen állította, hogy nincs titkolnivalója; ő azért küzdött, hogy az Index olyan maradjon, amilyen mindig is volt. A baloldali egyeztetésekről szóló vádakra (láasd: a psestisracok.hu konteóit) Dull azt mondta: 12 éve politikai újságíró, parlamenti témákkal is foglalkozott, így fideszes és ellenzéki képviselők is tudják a telefonszámát. Arról pedig nem tehet, mondta, hogy egyes képviselők felhívják, hogy reagáljanak valamire.