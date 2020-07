Nyilvánosságra hozzák a hejcei repülőgép-katasztrófa eddig titkos jegyzőkönyvét

Tovább tart Bulgáriában a kormány és a legfőbb ügyész távozását követelő, július 9-én kezdődött tüntetéssorozat.

Az utóbbi hetekben már tizenkilenc alkalommal meneteltek Szófia és más városok utcáin változásokat, előrehozott választásokat és Bojko Boriszov miniszterelnök távozását követelve. A kormányfő az események hatására múlt héten lecserélte négy miniszterét. Azzal indokolta ezt, hogy a belügyi, pénzügyi és gazdasági minisztérium vezetői a közvéleményben úgy jelentek meg, mintha Deljan Peevszki oligarcha, sajtómágnás, aki a török kisebbségi Jogokért és Igazságért (DPSZ) párt képviselője, emberei lennének a kormányban. Boriszov ezt tagadta, jól megdicsérte majd kirúgta a minisztereket. Ráadásul a turisztikai tárca vezetőjét is leváltotta. Ezen kívül további változásokat is ígért a kormányban. Boriszov kénytelen volt sietve jóléti intézkedésekkel előállni, amelyekkel - vélheti – megerősíti társadalmi bázisát. Hétfőn rendkívüli sajtóértekezleten jelentette be, hogy 1,894 milliárd leva, azaz közel egymilliárd eurós szociális és gazdasági csomagot állítottak össze a koronavírus járvány elleni küzdelem jegyében. (Bulgáriát kétszeresen sújtja a Covid-19: a megbetegedések száma nem csökken, s a korlátozások miatt halódik az ország számára létfontosságú idegenforgalom. A szerk.) A legfontosabb: minden nyugdíjas kap három hónapra elosztva kb. 70 eurónak megfelelő nyugdíjkiegészítést. Emelik az egészségügyi szakalkalmazottak bérét, s azokét a közalkalmazottakét, akik a vírus elleni védekezésben szerepet vállaltak. Segítséget kaphatnak a munkaerőpiacról kiszorult emberek is. A pénz egyharmadát a gazdaságélénkítésre fordítják. A „víruscsomaghoz” a pénzügyi tartalékból veszik a pénzt, Boriszov szerint nem vesznek fel hitelt erre a célra. A megmozdulásokon az utóbbi napokban kevesebben voltak, de nem csökken a Szófiában és más nagyvárosokban tüntetők elszántsága. A kormány és a főügyész távozását, az oligarcha-uralom felszámolását követelik minden este. A kemény mag értelmiségi fiatalok, akiknek elfogadhatatlanok a hazai állapotok, a korrupt viszonyok, a kormányzati hozzá nem értés. A Dnevnik című lapnak nyilatkozó Paszko Paszkov 24 éves IT-szakember azt mondta: a helyzet oka az óriási bürokrácia és a gyenge minőségű vezetés. Nikola Dimitrov biológus szerint a tüntetők közül sokan magas szintű nemzetközi gyakorlattal rendelkeznek, képesek átvenni a tehetetlen bürokráciától az irányítást. Bojko Boriszovot és populista pártját a GERB-et (Polgárok egy európai Bulgáriáért) viszont az alacsonyabban képzett, és az idősebb társadalmi csoportok tartják hatalomban. A miniszterelnök jól kommunikál ezekkel. „Aki dolgozik, az nem tüntet!” – mondta kedden, amikor dzsipjét vezetve több útépítést járt be Vraca környékén a miniszterelnök. Korábban így fordult közönségéhez: „Én is, meg ti is egyszerű emberek vagyunk, ezért értjük meg jól egymást” – ezt Parvan Szimeonov, a Gallup International szófiai igazgatója idézte fel. Ugyanő tegnapi nyilatkozatában így beszélt a Banker című portálnak: „A kormány téved, ha azt hiszi, hogy ebben a játszmában hosszú távon győzhet. A mostani fordulót megnyerheti, ám figyelembe kell venni, hogy két elem felülkerekedőben van: a generációs és a kulturális változás. Párbeszédet kellene kezdeni az új társadalmi rétegekkel. Ráadásul mindez arra utal, hogy tíz év kormányzásban a GERB már elkopott.”