Idős asszonyt gázolt halálra egy teherautó Sopronban

A férfi a vád szerint gyerekei szeme láttára mészárolt le egy anyát, korábban pedig megerőszakolta 13 éves féltestvérét is.

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia bűntette miatt vádolja a Fővárosi Főügyészség a huszonhárom éves férfit, aki a hatóság szerint machetével ölt meg egy gyermekeit védelmező anyát a X: kerületi Harmat utcában. A vádirat szerint a vádlott 2019. december 30-án a délutáni órákban követni kezdte a vele egy emeletes házban lakó és hazafelé tartó gyereket. A fiatal férfi ezután hazament: magához vett egy bozótvágó kést és más, fegyvernek minősülő tárgyakat is, hogy lemészárolja kiszemelt áldozatát – majd becsengetett a szomszédhoz. A lakásban a vádlottal korábban semmilyen kapcsolatban nem álló édesanya és kiskorú gyermekei tartózkodtak. Az ajtót a nő nyitotta ki: a férfi azonnal rátámadt, és kaszabolni, szurkálni kezdte.

A bujkáló támadót a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy napon belül elfogta és őrizetbe vette. A vádiratnak tárgya még az is, hogy a férfi 2019 decemberében egy másik sértett sérelmére szexuális kényszerítést is elkövetett, illetve gyermekpornográf felvételeket szerzett meg – írja az ügyészség. Bár közleményükben nem részletezik, a vádlott a gyanú szerint 13 éves féltestvérét ronthatta meg, éppen karácsony estéjén. A rendőrök a férfi lakásában megtalálták naplóját is, amiben részletesen beszámol szexuális fantáziaképeiről, és arról ír, hogy ölni szeretne.