Senki sem mozdult a bulinegyedért

Az ORFK kiegészítést vár a korrupciósgyanúsnak nevezett fővárosi beruházásokkal kapcsolatban – Tarlós István lépett, most a Városházánál pattog a labda.

Feljelentés-kiegészítést rendelt el az Országos Rendőr-főkapitányság annak kapcsán, hogy Tarlós István eljelentést tett náluk több nagy fővárosi beruházás ügyében – tudta meg a Népszava.

Akit korrumpáltak, az nem szokta magát feljelenteni



Lapunknak kérdésére maga Tarlós számolt be a fejleményről. Mint a Magyar Nemzet megírta , a korábbi főpolgármester június 29-én, öt nappal azután fordult a rendőrséghez , hogy Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes bejelentette: a Fővárosi Közgyűlés Havasi Gábor vezetésével vizsgálóbizottságot alakít a Fővárosi Közgyűlés az elmúlt évek korrupciógyanús ügyeinek kivizsgálására.

Tarlós István azonban ezt csak időhúzásnak tartja, és – mint fogalmazott – Kerpel-Froniusék helyett megtette a döntő lépést, ezzel pedig magának és másoknak is tartozott.

A főpolgármester-helyettes megfogalmazott valamit, amit semmivel nem támasztott alá – ha igaza van, akkor nem kell másfél évig vacakolni a bizottságosdival – ha nincs, akkor azt is tisztázni kell, mondta a Népszavának Tarlós .

Szerinte az főpolgármesteri ciklusaira nem vetül a korrupció árnyéka – aki érintett egy ilyen ügyben, az amúgy nem szokta saját magát feljelenteni. A felsorolt esetek szerinte inkább a 2010 előtti, MSZP-SZDSZ koalíciós városvezetésnek és a mostani Karácsony-érának lehetnek kínosak; hiszen a 4-es metró, a Rácfürdő szerződéseit még Tarlós győzelme előtt kötötték, a patkányirtásról szóló túlárazott szerződést pedig bizottsági tagként Karácsony Gergely is megszavazta. (Tegyük hozzá, Karácsony később rendőrségi feljelentést tett a tender ügyében, amit a rendőrség bűncselekmény hiányában visszadobott - a szerk.)

Tarlós azt is hangsúlyozta, hogy a Városháza nem ismerheti a 14 fővárosi cég millió-egy szerződését: ha valamelyik szerződésnél, közbeszerzésnél korrupciós ügy bukik ki, azért jogi személyként az adott cég, illetve vezetői felelnek. Azt



kérdésünkre azonban Tarlós István elismerte, hogy politikai értelemben ő maga is felelőssé válna, ha a vezetése alatt kötött szerződésnél talál bűncselekményt az ORFK.

A Városházát még nem kereste a rendőrség Kerpel-Fronius szerint

A rendőrség akkor szokott feljelentés-kiegészítést kérni, ha maga feljelentés nem közöl megalapozott gyanút, és a nyomozás megindításához további adatokat is kell gyűjteni. Ilyen adatokat viszont a Városháza szolgáltathat az ORFK nyomozóinak a Kerpel-Fronius által gyanúsnak tartott beruházásoktól. A Népszava megkereste Kerpel-Fronius Gábort, aki csak lapunktól értesült attól, hogy az ORFK további adatokat kérhet a Tarlós-feljelentés miatt. „Úgy tudom, ilyen rendőrségi kérés még nem érkezett be a Városházához, de ha kell, segítünk, mert elsődleges célunk a tisztánlátás, ebben egyetértünk Tarlós Istvánnal” – mondta a főpolgármester-helyettes. Szerinte a bizottság felállításának így is van értelme, hiszen itt nem csak a városvezetők, céges igazgatók büntetőjogi, hanem politikai-vezetői felelősségét is vizsgálnák. A felvetésre – hogy a nyomozás során a Karácsony-éra önkormányzati képviselői is érintetteké, gyanúsítottakká válhatnak – Kerpel-Fronius azt mondta, a korrupciónak nincs színe, az ügyeket tisztázni kell. Azt is kiemelte, hogy a vizsgálóbizottság célja, hogy az új városvezetés előtt levő teljes múltat vizsgálják, a 2010 előtti szerződéseket is. Tegyük hozzá, a bizottság felállítását kezdeményező Momentumnak ugyanakkor egy ilyen átvilágítás során sem lenne veszíteni valója, hiszen tisztségviselőik csak a 2019. októberi önkormányzati választás után jelentek meg a Fővárosi Közgyűlésben és a Városházán.