UNICEF: A világon 800 millió gyereket fenyeget az ólommérgezés

A turisták bármely országból repülhetnek Brazíliába, amennyiben van az útjuk teljes időtartamára vonatkozó egészségbiztosításuk.

Brazília engedélyezte szerdán a külföldi turisták beutazását az országba légi úton, holott továbbra is súlyos a járványhelyzet, a napi fertőzések és halálesetek száma ismét rekordot döntött szerdán. A külföldiek beutazására vonatkozó tilalom március vége óta volt érvényben, és a kormány ezt most feloldotta a légi úton érkezők számára. A kormányrendelet szerint



a turisták bármely országból repülhetnek Brazíliába, amennyiben van az útjuk teljes időtartamára vonatkozó egészségbiztosításuk. Továbbra is tilos azonban a külföldi turisták beutazása a szárazföldi határokon át vagy vízi úton.

A kormány semmilyen indoklást nem fűzött az intézkedéshez. A koronavírussal fertőzöttek számát illetően Brazília az Egyesült Államok után a második a világon, és szerdán újabb napi rekord dőlt meg mind a fertőzöttek, mind pedig a halottak számában. A brazil egészségügyi minisztérium szerdai tájékoztatás szerint



egy nap leforgása alatt 69 074 új fertőzéses esetet regisztráltak, és 1595-en haltak bele a koronavírus okozta betegség szövődményeibe. Ezzel a fertőzöttek száma meghaladta a 2,5 milliót, a halottaké pedig a 90 ezret.

A múlt héten 7677-en haltak meg, többen mint bármelyik héten a járvány kezdete óta. A legsúlyosabb a helyzet Brazília legnépesebb, Sao Paulo államában, ahol szerdán több mint 26 ezer új fertőzéses esetet regisztráltak. Brazília korábban nyitotta meg légi határait a külföldi turisták előtt, mint bármely más térségbeli ország, ahol a járványhelyzet kedvezőbb. Gyorsabban tette ezt Kolumbiánál, Argentínánál, Panamánál és Perunál is, amelyek továbbra sem engedélyezik nemzetközi kereskedelmi járatok érkezését. Míg Brazília engedélyezte a külföldi turisták beutazását, más országok nem hoztak reciprok intézkedéseket a brazil állampolgárok vonatkozásában, sem Egyesült Államok, sem az Európai Unió országai nem engedik be az országba a brazil turistákat. Jair Bolsonaro brazil államfő hónapokig megkérdőjelezte a járvány súlyosságát, „kisebb influenzának” titulálva a betegséget, és a gazdaság újranyitását szorgalmazta a szövetségi tagállamok kormányai által életbe léptetett és a járvány megfékezését szolgáló kijárási korlátozásokkal szemben. A súlyos járványhelyzet egyes vélemények szerint részben annak tudható be, hogy egyes tagállami kormányok hallgattak az államfőre.