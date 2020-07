Már biztonságosan, interneten is vásárolhat, aki áldozati állatot szeretne

Aki eddig legyintett a COVID-19-re, annak szólunk, a harmadik leggyakoribb halálok lett

Készült egy összesítés a Johns Hopkins Egyetem, a Global Burden of Disease study és a Worldometers populations nyilvántartásaiból a leggyakoribb halálokokról és eléggé riasztó lett a végeredmény. A cukorbetegség és a tuberkulózis után a koronavírus-fertőzés lett a harmadik ok, megelőzve a terrorizmust, mérgezéseket, a kihűléses és hősokkos haláleseteket is. A felsorolás ugyan nem pontos, mert a felmérésben nem szerepelnek a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a rák, de annak fényében, hogy a koronavírus-fertőzés csak március 16-án jelenik meg az összesítésben 7668 halálesettel, négy hónappal később 654 ezernél áll a számláló.