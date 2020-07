Már most magas az atomhivatali kultúra

„Több bankot végigjártunk, hiteltanácsadóhoz is fordultunk, mert hiába van stabil munkahelyem, az autóipart kockázatnak tartották, nem kaptunk babaváró hitelt” – osztotta meg tapasztalatait lapunkkal Viktor, aki feleségével és születendő gyerekével egy családi házba költözött volna a kölcsön segítségével. A problémáját az okozta, hogy a hitelt folyósító pénzintézetek - noha az állami garancia miatt nem jelentős a kockázat - nem csak a kérelmező anyagi helyzetét vizsgálják meg, hanem a munkáltató helyzetét is. Viktor például egy Békés megyei autókereskedésnél dolgozik, és hiába köztartozásmentes, sőt stabilan nyereséges a munkáltatója, annak főtevékenysége (TEÁOR-száma) az autóiparhoz sorolható, így a hitelbírálati kockázatelemzésen többször is fennakadtak. Felesége a terhesség nyolcadik hónapjába lépett, amikor végül az egyik bank – egy felülvizsgálat eredményeként – biztosította a hitelt a családnak. Viktor elmondta, nincs egyedül: egy mezőgazdasági munkagépeket gyártó cégnél dolgozó ismerőse is hasonló problémával küzdött. Mint lapunk megtudta, a koronavírus-járvány következményeként kialakult gazdasági visszaesés a pénzintézeteket arra ösztökélte, hogy szigorítsanak, minimalizálják a kockázatos hitelek kihelyezését - ez pedig érinthet más hiteltípusokat is, nem csak a babavárót. A Bankszövetség megkeresésünkre szűkszavúan reagált: mivel a kockázatelemzés szempontjai bankonként eltérnek, ráadásul banktitoknak minősülnek, általánosan nem kívánták minősíteni a bemutatott család által tapasztalt gyakorlatot. A Pénzügyminisztérium nem reagált megkeresésünkre. - Általánosságban elmondható, hogy a járványhelyzetre való tekintettel minden olyan igénylés kockázatosnak minősülhet, ahol a bank nem látja biztosítottnak a törlesztés folytonosságát, nem találja azt problémamentesnek. A jelenlegi helyzetben kifejezetten kockázatosnak minősülnek a járvány által leginkább érintett területek, mint például a turizmus-vendéglátás, szolgáltatói szektor vagy feldolgozóipar – nyilatkozta lapunknak Veres Patrik, a Bank360 szakértője. Bár akár egy felszolgáló, akár egy szalagmunkás is azt tapasztalhatja, hogy nem akármelyik banknál juthat babaváró hitelhez, egyelőre nem tömeges a jelenség. Ez magyarázható a bankok eltérő kockázatelemzésével, de azzal is, hogy drasztikusan csökkent a hitelfelvétel iránti kereslet a koronavírus megjelenése óta. A babaváróhitel megjelenése óta a két legrosszabb hónapot mutatják az Magyar Nemzeti Bank áprilisi és májusi hitelkihelyezési statisztikái, 46-46,5 milliárd forintot vettek fel a családok, ami 30 százalékos visszaesés a válság előtti átlaghoz képest.