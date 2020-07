Meghalt Borsos Olivér

Két hónap, négy sportág, négy elsöprő fideszes győzelem az elnöki posztokon. Két esetben ellenjelölt sem akadt.

Szinte napra pontosan két hónappal ezelőtt kezdődött az a sorozat, amelynek kissé egyoldalú lett a sormintája. Négy sportágban (jégkorong, vívás, vízilabda, tenisz) rendeztek tisztújító közgyűlést, és mind a négy helyen fideszes politikus, vagy a kormánypárt által erősen támogatott jelölt nyert. Rendre elsöprő többséggel, ami jelzi: a párt ezt is olyan komolyan veszi, mint az országgyűlési választásokat. Azaz: nincs kegyelem, ha nem közülük érkeztél. Még akkor sem, ha kiváló, megkérdőjelezhetetlen sportmúlttal és jellemmel rendelkezik az illető. Nem mellékszál, hogy a négy sportágból csak kettőben merték vállalni az elnökjelöltséget a kormánypárttal szemben. A politikai térfoglalás olyan sikeres, hogy ma már az számít unikumnak, ha valaki el mer indulni egy fideszessel szemben. Igen, ehhez bátorság kell, hiszen egzisztenciális kockázatot jelent egy ilyen döntés. Szuper Levente a jégkorongozóknál hívta ki Such Györgyöt. Szuper a Vasas hokiszakosztályának vezetéséről mondott le a jelöltség kedvéért, mert úgy érezte: csak akkor pályázhat a posztra hiteles jelöltként, ha eközben nem képvisel egy klubot. A Vasas Szuper munkájának is köszönheti, hogy a semmiből a hazai utánpótlás egyik meghatározó színtere, illetve a felnőtt csapat a magyar bajnokság egyik legnehezebben feltörhető egylete lett. Sportmúltja megkérdőjelezhetetlen, hiszen a szapporói csodacsapat, a hetven év szünet után 2008. április 19-én az A csoportba jutott válogatott kapusa volt. Annak a válogatottnak a sikere alapjaiban határozta meg a sportág itthoni jövőjét, a jégkorongra gyakorolt hatása máig tart. A titkos voksoláson Such György 176, míg Szuper Levente 19 szavazatot kapott. Szupert élsportolóként soha nem érte ekkora csapás. A jég csúszós felület, mégis a szárazföldön rúgták ki mindkét lábát. Mondjuk olyan a jégen valóban nem fordulhat elő, hogy a magyar hoki főszponzorának képviselője a szavazás előtti napon a sportnapilapban közölje: a bank csak akkor folytatja szponzorációját, ha Szuper kikap. A nyílt zsarolás eredménye a megrendítő erejű különbség. Vívásban szintén ketten szálltak ringbe: a kétszeres olimpiai bajnok Szabó Bence hívta ki a regnáló elnököt, Csampa Zsoltot. A FIDESZ volt országgyűlési képviselője, jelenleg belügyi államtitkára és az olimpikon viszonya régóta feszült. Ez leglátványosabban akkor jelentkezett, amikor Csampa Zsolt megtiltotta, hogy Szabó Bence, a nemzetközi szövetség (FIE) végrehajtó bizottságának tagjaként adja át az érmeket Áder János köztársasági elnökkel a budapesti világbajnokságon a kardfinálé után. Szabónak a FIE főtitkára szólt, hogy a magyar vezetés kérésére tekintsen el a díjátadástól. A vb-t záró díszvacsorán pedig már a nemzetközi vezérkar arról beszélgetett, hogy a magyar furcsa egy nemzet, mert egymást szúrja hátba. Hogy mennyire vérre ment a választás, azt mutatja: az Újpest vívószakosztálya nem Szabó Bencét támogatta. Holott csak az Újpest versenyzőjeként vívott, soha nem igazolt el a klubból, nyert két olimpiát, vb-t, Eb-t lila színekben: a kerület díszpolgára, nem mellékesen hat évig volt az Újpest klubelnöke. A fideszes politikus 93 szavazatot kapott, Szabó Bence pedig 51-et. Vízilabdában Vári Attila egyedül indult: kétszeres olimpiai bajnok, belülről jött és hiteles, de nem független a politikától. A Fidesz pécsi polgármesterjelöltje volt, de kikapott, jelenleg a pécsi közgyűlés Fidesz frakciójának tagja. Korábban a Pécsi Sport Nzrt-t irányította, amely ellen az új, független polgármester kezdeményezésére információs rendszer vagy adat megsértése és lopás gyanúja miatt vizsgálatot indított (ennek még nincs eredménye). A sportvezetőt a pólós közgyűlés nyílt szavazáson egyhangúlag támogatta. Teniszben az új elnök feladata annak a 3,5 milliárdos hiánynak az eltüntetése lesz, amibe belebukott Szűcs Lajos, fideszes országgyűlési képviselő. A NAV és rendőrségi vizsgálat itt is tart. A nagypolitika fősodrából száműzött Lázár János visszatérése szintúgy jelzés értékű. Az elvárás vele szemben nem kisebb, minthogy elősegítse, hogy elődje elkerülje a büntetőjogi felelősségre vonást. Konkrétan 3,5 milliárdos csekkel kampányolt az ellenálló tenisztársadalomnál, amelyik végül (nem lehet mindenki indexes…) elfogadta az ajánlatot. A Lánchíd felújításának felét ígérő Lázár egyik feltétele az volt, hogy senki nem indulhat ellene. Nem véletlenül: ha mondjuk Taróczy Balázs ambicionálta volna a posztot, akkor az ki-ki meccs lehetett volna. A Fidesz azonban már nem engedi meg, hogy valami necces legyen.