Meghosszabbítják a budai fonódó villamos vonalát

Dull Szabolcs kirúgását nem sajnálja az Indexet birtokló alapítvány vezetője, de elismerte, ő is hibázott. Vaszily Miklóssal pedig „korrekt” a kapcsolata.

A rádió arra is rákérdezett, hogy Tevan Imre főszerkesztő-helyettesként csatlakozott az az Indexhez (péntekre ugyanakkor kiderült, hogy Tevan visszalépett a posztról ). Bodolai erre azt mondta: bár vannak, akik ugyan felmondtak, de még működtetik a lapot, ez nyilván csak ideiglenes állapot, fel kell tölteni a szerkesztőséget. Ugyanott nem lehet folytatni, elég sok sebet kapott mindenki, ő is, a szerkesztőség is, ezeknek a sebeknek be kell gyógyulniuk. Arra a kérdésre, hogy hányan maradtak önszántunkból az Indexnél, azt mondta, pontosan nem tudja, de tény, hogy nem sokan. A műsorvezető, Bolgár György felidézett két esetet az elmúlt napokból, amelyet mintha nem kellő kritikával írt volna meg a portál: elsőként amikor beszámoltak arról, hogy szalmonellás tojást hívták vissza, nem jelezték, hogy Mészáros Lőrinc cégét érinti az ügy, az Orbán Viktor balatoni fotójáról szóló cikkből pedig kivették Tiborcz István nevét. Bodolai László úgy reagált: