A túszul ejtett rendőrnek 3 másodperce volt a gránát robbanásáig, miután a mesterlövész agyonlőtte a bűnözőt

A Google szerint el kellene magyarázni, hogy kinek a jogait is sérti az inkriminált felvétel.

A 24 éves újságírót, Allison Parkert öt évvel ezelőtt lőtték le Virginiában, a meggyilkolásáról szóló videó pedig azóta is elérhető a Youtube és a Facebook felületein, írja a blikk.hu . A 41 éves elkövető - akit nem sokkal korábban rúgták ki a virginiai televíziós társaságtól - öngyilkossága előtt tette közzé a Facebookon és Youtube-on a felvételt. Allison édesapja, Andy Parker több alkalommal is arra kérte a Youtube-ot tulajdonló Google-t, hogy távolítsák el a lánya meggyilkolásáról készült felvételeket, mire a Google azt válaszolta Parkernek, hogy először nézze végig videót, majd a szabályoknak megfelelően jelentse azt. "Azt akarták, hogy nézzem végig a lányom meggyilkolását, majd magyarázzam el nekik, hogy miért is kellene eltávolítani a videót" - írta Parker egy, a CNN-en megjelent cikkében. "Soha nem láttam, és soha nem is fogom végignézni azokat a felvételeket" - jelentette ki a gyászoló édesapa, aki az amerikai hatóságokhoz fordul az ügyben, mivel illegálisnak tartja azt, hogy a közösségi oldalak az ilyen "beteg" videók tárolására is alkalmasak.