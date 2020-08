Fejfájást, izomfájdalom, hidegrázás vélhetően ilyen mellékhatásai lesznek a koronavírus elleni vakcinának

A legnagyobb dózist már több, tesztelést folytató cég be sem adja, olyan erősek a "kísérőjelenségek".

Az eddigi klinikai vizsgálatok alapján igen kellemetlen mellékhatásai lehetnek a koronavírus elleni védőoltásoknak, és a szakértők szerint erre nagyon is fontos volna időben felkészíteni erre a népességet, máskülönben ez is csak táplálhatná az amúgy is járványosan terjedő oltásellenességet, írja a 444.hu . A világban tucatjával fejlesztenek vakcinákat a koronavírus ellen. Az oltások alapvető funkciója az immunrendszer válaszreakciójának kiváltása, hogy az aztán a valós vírussal találkozva azonnal hatékonyan védekezhessen a fertőzés ellen is Ennek azonban igen kellemetlen tünetei lehetnek:konkrétan olyanok, mint a betegségé, vagyis fejfájást, izomfájdalmakat, fáradékonyságot, hidegrázást és lázat okozhatnak.Aki kapott már az életében védőoltást, az már találkozhatott a jelenséggel. Még az influenza elleni védőoltás is tud enyhe betegséget okozni, néhány komolyabb, a trópusokra utazóknak ajánlott oltás napokra képes ledönteni egy egészséges embert. Két nagyon előrehaladott állapotban levő vakcina gyártója, az amerikai Moderna és a kínai CanSino például a klinikai tesztek első fázisában már fel is függesztette a legnagyobb adagokkal való kísérletezést, mert a tesztalanyok közül olyan sokaknál jelentkeztek súlyos mellékhatások. A Stat cikke szerint ezek a kellemetlen mellékhatások annak ellenére jelentkeznek mindenféle tesztelt vakcinánál, hogy amúgy ezek nagyon eltérnek egymástól. Tehát nem egy bizonyos fajta vakcinára jellemzők. Vegyük például a brit kormány megrendelésére az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca által közösen fejlesztett vakcinát, amely vektorként egy emberre ártalmatlan vírust használ, ám a klinikai vizsgálatok korai szakaszában mégis a beoltottak 60 százalékánál jelentkeztek a kellemetlen mellékhatások. A Moderna védőoltása teljesen más elven készül, úgynevezett mRNA vakcina, de ez - és a Pfizer hasonló technológiával készülő terméke - a tesztek ötven százalékában okozott súlyos tüneteket. A CanSino vakcinája pedig, bár abból se adják már be a legnagyobb beadható dózist, a tesztalanyok 75 százalékánál okozott tüneteket, még ha nem is súlyosakat. A szakértők szerint épp ezért fontos felkészíteni rá a közvéleményt. "Úgy találtuk, hogy amennyiben az emberek tudatában vannak, hogy mire számíthatnak, kevésbé aggódnak a mellékhatások miatt" - nyilatkozta a Statnak Kathleen Neuzl, a Marylandi Egyetem orvosi kara vakcinakutató központjának igazgatója. Kathryn Edwards, a Vanderbilt Egyetem vakcinakutató programjának igazgatója.