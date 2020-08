Már 17,8 milliónál a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

Nemzetközi sajtószemle, 2020 augusztus 2.

Az Európai Unió fausti alkut kötött a maga kedvenc autokratáival, de nem most, hanem már évekkel ezelőtt, amikor folyamatosan elnézte, hogy Orbán Viktor és az egyre autoriterebb PiS miként járatja le a közös játékszabályokat. Az EU már akkor eladta nekik a lelkét, jóllehet hiába állítja az ellenkezőjét, volna módja a demokratikus visszacsúszás megakadályozására. Ezt R. Daniel Kelemen, a tengerentúli Rutgers Egyetem politológia professzora fejti ki. A magyar származású szakember szerint meg lehetne regulázni a két kormányt, mert semmi sem akadályozza már most sem, például hogy a Bizottság leállítsa a pénzek folyósítását a szerkezeti alapokból. Lehetne azután az Európai Bírósághoz fordulnia a közös normákat tartalmazó 2-es cikkely alapján, de erre Brüsszel csupán a lengyelek esetében volt hajlandó.) Továbbá lenne lehetőség vizsgálatot indítani a versenyszabályok megszegése miatt is, lásd a magyar sajtópiacot, de évek óta itt sem történik semmi. Ily módon a brüsszeli csúcson az egész paláver arra volt jó, hogy elvonja figyelmet a tehetetlenkedésről. A kifogás ezúttal is az volt, hogy hiányoznak a megfelelő eszközök. Nem véletlen, hogy amint hazatért Orbán a tanácskozásról, emberei azonnal nekirontottak az Indexnek. Az újjáépítési csomag ugyanis megnyugtatta a tekintélyelvű kormányokat, mármint hogy nem kell aggódniuk, a pénzek érkeznek hozzájuk a jövőben is, továbbra is maradhatnak az EU-ban az autoriter hibrid rendszerek. Bármilyen harciasan nyilatkozott is a csúcs előtt a francia elnök és a holland kormányfő. Persze szorult helyzetben volt a Tanács, mert Magyarország és Lengyelország keresztbe feküdt volna, ha olyan indítvány kerül az asztalra, miszerint be kell fagyasztani a szubvenciókat. A válság súlyos gazdasági gondjaival küszködő déli államokat haladéktalanul meg kell segíteni, Brüsszelben meg kellett akadályozni az észak-déli ellentétek kiéleződését. Ily módon a végén lett ugyan egy felvizezett utalás a jogállami klauzula bevezetésére, de majd kiderül, hogy az mennyit ér a későbbiekben.