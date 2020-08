Viharos, hűvösebb idő köszönt ránk, aztán visszatér a hőség

Zivatar, felhőszakadás és jégeső jöhet a jövő hét elején.

A következő napokban egy front fog hullámozni felettünk, illetve még egy légörvény is lesz a közelünkben, így csapadékosabbra, és valamivel hűvösebbre fordul időjárásunk – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Hétfőn északnyugaton többnyire erősen, máshol változóan felhős lesz az ég. Eleinte az ország északnyugati felén elszórtan, majd délutántól többfelé, másutt néhol alakul ki zápor, zivatar, de a Tiszántúlon csapadék nem várható. A déli, délkeleti szél több helyen meg is erősödik, majd délután a Dunántúlon északnyugatira, északira fordul. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, de északkeleten néhol hűvösebb, északnyugaton melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 34 fok között valószínű, délen lesz a melegebb.



Kedden a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Többfelé várható záporeső, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 20 és 26, délkeleten, keleten 26 és 32 fok között valószínű.

Szerdán nagyrészt erősen felhős lesz az ég és többfelé számítani kell esőre, záporra, zivatarra. Az északi szelet sokfelé erős lökések kísérik, zivatarban viharossá is fokozódhat a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 19 és 25, a keleti tájakon 26 és 29 fok között várható.

Csütörtökön kezdetben nagyrészt erősen felhős idő várható, napközben fokozatosan csökken a felhőzet. Eleinte főleg nyugaton, délnyugaton várható több helyen záporeső, zivatar, délutántól néhol valószínű zápor. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. Zivatarban viharossá fokozódhat a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.

Pénteken gomolyfelhős, napos időben lesz részünk. Számottevő csapadék nem valószínű, de itt-ott előfordulhat futó zápor. Az északi, északkeleti szelet sokfelé élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható.

Szombaton is napos időre lehet számítani. Számottevő csapadék nem várható, néhol ehet záporeső. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.