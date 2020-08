Az orosz oligarchák a járvány idején is gazdagodnak

Ismét menekültválság törhet ki Olaszországban. Ez némi reménysugarat jelent a populista Liga politikai szempontból mélypontra került vezetője számára.

Az olasz kormány attól tart, hogy hiába az uniós csúcson elért siker, amely után ovációval fogadták otthon Giuseppe Contét, mivel hazája vált a helyreállítási alap legnagyobb haszonélvezőjévé, hamarosan ismét a menekültkérdés kerülhet középpontba, mivel ismét egyre többen indulnak Afrika felől Itáliába. Július végéig mintegy 13 ezren érték el az olasz partokat, csak júliusban több mint 6000-en, miközben tavaly egész évben összesen 11 ezren. Ami szintén új fejlemény: sokan nem Líbia, hanem Tunézia felől közelítik meg Itáliát. Hivatalos adatok szerint az ország partjaihoz érkezett menekültek több mint harmada érkezett az országból. Ennek az az oka, hogy a koronavírus-járvány miatt drámaian visszaestek a turizmusból származó bevételek Tunéziában, ahol ez a szektor adja a GDP körülbelül 8 százalékát. 2019-ben 9,5 millió turista látogatott el az országba, most ennek a töredéke. Hogy mekkora a baj, jelzi: egész családok keltek útra, hogy elérjék az ígéret európai földjét. Ez azonban nagyon aggasztó fejlemény a Conte-kormány számára, hiszen az események ismét Matteo Salvini, a jobboldali populista Liga elnöke malmára hajthatják a vizet. Pedig a volt belügyminiszterre mostanában nagyon rájár az út. Egyrészt azért, mert Salvininek továbbra sem sikerült megállítania a Liga mélyrepülését. Igaz ugyan, hogy a párt még a legnépszerűbb a felmérések szerint, de különösen meglepő és Salvini szempontjából drámai volt az Ixe ügynökség július végén közzétett felmérése, amely szerint a populista párt már csak 0,8 százalékkal vezet a balközép Demokrata Párt (PD) előtt. Más közvélemény-kutatóknál ennél azért nagyobb a fölény, de a trend egyértelmű: folyamatosan csökken a Liga népszerűsége. Csütörtökön Salvini fiával a Milano Marittimában, a Papeete Beachnél megmártózott a tengerben, ugyanakkor a populista vezető már nem úszkál úgy a népszerűségben, mint a járvány előtt. Tavaly például, amikor felbukkant a strand melletti diszkóban, amit barátja, Massimo Casanova tart fenn, valóságos rocksztárként ünnepelték, amikor megjelent a tömegben egy fürdőnadrágban és mojitóval a kezében: a jelenlévők vele akartak szelfit csinálni. Ugyan pár szelfi most is készült, de jóval kevesebb, mint tavaly augusztusban. A hangulata is borongósabb volt, mint egy éve, amikor még az olasz belügyminisztérium élén állt. Salvini politikai jövője minden korábbinál bizonytalanabbá vált, miután a római felsőház csütörtökön szűk többséggel megszavazta mentelmi jogának felfüggesztését Még belügyminiszterként nem engedett kikötni egy sor menekülteket szállító hajót, így a spanyol Open Arms civil szervezetét, amely Lampedusán kötött volna ki tavaly augusztusban, 80 menekülttel a fedélzetén. A palermói ügyészség 2019. augusztus 20-án feljelentette őt. A felsőház mostani döntése nyomán azonban egy második per is indulhat ellene. A szenátus egyszer már februárban is a mentelmi jog felfüggesztése mellett voksolt. Tavaly július 26-án az olasz parti őrség Gregoretti nevű hajója 131 menekülttel a fedélzetén engedélyt kapott ugyan a kikötésre a szicíliai Augustánál, de a bajba jutottak csak 31-én szállhattak partra, miután öt uniós tagállam vállalta a befogadásukat. Ebben az ügyben július elejére tűzték ki Salvini meghallgatását, ezt azonban a járvány miatt október 3-ra halasztották el. Amennyiben a populista Liga elnökét elítélnék, akár 15 éves börtönnel sújthatnák. Ha elsőfokon legalább két évet kapna, akkor nem vállalhat politikai pozíciót. Pályafutásának ugyan ezzel nem lenne vége, de több évre fel kellene függesztenie a politikai szerepvállalást, így a jobboldal vezetője sem maradhatna. Salvini azonban abban bízhat, hogy az olasz igazságszolgáltatás malmai igen lassan őrölnek. Alighanem arra számít, hogy egy elhúzódó vele szembeni eljárás során ismét növekedni kezdhet pártja és az ő saját népszerűsége. S ebben segítségére lehet egy kiújuló menekültválság.