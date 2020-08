Hiába a propaganda, a többség uniópárti

Több mint kétmillió embernek okoz gondot, ha a hivatalos rendelési időn túl hasít fájdalom a fogába: hat megyében nincs közfinanszírozott 24 órás fogászati ügyelet.

Az ország ötöde nagy bajban van, ha nem jókor fájdul meg a foga. Több mint kétmillió ember kerülhet olyan helyzetbe, mint az a veszélyeztetett terhes asszony, akinek csillapíthatatlan fájdalma ellenére sem sikerült ellátáshoz jutnia a győri ellátórendszerben. Győr-Moson-Sopron megye ugyanis egyike azoknak a megyéknek, ahol nincs közfinanszírozott 24 órás fogászati ügyelet.

– Ha valakinek nagyon sürgős, a legjobb, ha vonatra száll, és meg sem áll a fővárosi Szentkirályi utcai ügyeleti központig, ott mindig van ellátás – tanácsolta félig tréfásan Nagy Ákos keszthelyi fogorvos, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke, aki hat olyan megyét is talált a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási listájában, ahol egyáltalán nincs tb-szerződött fogászati ügyelet. Azaz a Csongrád-Csanád, Somogy, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Tolna, Veszprém megyékben élőknek egészen biztosan fejtörést okoz, ha a hivatalos rendelési időn túl hasít fájdalom a fogukba.

A szakember szerint valószínűleg annak sem sokkal könnyebb, aki más megyékben él. Mint mondja: noha az ügyletet az alapellátás részeként az önkormányzatoknak kellene megszervezniük, a biztosító olyan kevés pénzt fizet a feladatra, hogy abból szinte lehetetlen megoldani a problémát.



A körülbelül 1400 forintos óradíjból kellene finanszírozni a fogászati anyagot, az orvos és az asszisztencia bérét, a takarítást, és az egyéb rezsiköltségeket. Ennyiből nem lehet fenntartani ezt az ellátást, ezért aztán országosan alig van 24 órában működő fogászati ügyelet, ahol pedig van, ott az önkormányzat mélyen a zsebébe nyúl. A legtöbb helyen – bár a jogszabály szerint folyamatos ügyeleti ellátást kellene biztosítani – a hétvégén és az ünnepnapokon néhány órás ügyeletet szerveznek. Például Győrben is van ilyen, hétköznap este nyolc és tíz óra között, szombaton, vasárnap és az ünnepnapokon pedig reggel kilenc és három óra között. Akinek nem ekkor fájdul meg a foga, az vagy elmegy egy magánszolgáltatóhoz, vagy szenved. Az a fogorvosi közösségi portálok bejegyzéseiből derül ki, hogy a megyei jogú városokban az önkormányzatok bruttó 2300 és 8000 forint közötti óradíjat fizetnek az ügyeletért az egyes fogászati vállalkozásoknak. Nagy Ákos gyors számítása szerint egy megyei jogú nagyvárosban egy előírás szerint fenntartott fogorvosi ügyelet a legóvatosabb becslések szerint se hozható ki évente 50-60 millió forintnál kevesebből. Egy, az idén tavasszal a Települési Önkormányzatok Szövetsége által publikált felmérés szerint – amelyről a Népszava számolt be elsőként – a helyhatóságok majdnem fele szabadulna az alapellátási ügyeletek fenntartási költségeitől. Ebből az is kiderült, hogy sokszor még a gazdag települések számára is megoldhatatlan a fogorvosi vagy az önálló gyermekorvosi ügyelet fenntartása. Ráadásul a 40 ezer lakos feletti településeken nem is elég egy ügyeletes, legalább kettőt kellene szolgálatba állítani. A legtöbb betegpanasz is a zsúfoltság miatt érkezik. Gyakran előfordul, hogy az ügyeletes leterheltsége miatt a reménytelen várakozás helyett a legközelebbi kórházi sürgősségi osztályára indulnak a betegek.