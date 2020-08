Kilenc újabb embernél mutatták ki a koronavírust

Paranccsal is átvezényelhetik az oktatási intézményekbe az egyenruhásokat. Az ORFK állítja, csak önkéntes alapon folyik a toborzás.

A rendőrök attól tartanak, hogy ha nem lesz elég alkalmas ember az iskolaőri munkára jelentkezők között, akkor az állományból vezényelnek majd át kollégákat az oktatási intézményekbe – mondta a Népszavának a Dávid Tibor, a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) főtitkár-helyettese. Elmondása szerint erről több kapitányságról, Budapestről és vidékről is érkezett hozzájuk panasz, ráadásul nem csak a hivatásos állomány tagjai aggódnak emiatt, hanem az ezen a körön kívül eső rendőrségi munkavállalók is.

Dávid Tibor jogi védelmet ígért az aggódó tagoknak, azonban azt is megjegyezte, hogy a jogszabályok lehetőséget adnak az átvezénylésre. Az iskolaőrök is helyet kaptak ugyanis a rendőrök jogviszonyáról szóló 2015-ös szolgálati törvényben, amely kimondja: a rendőröket szolgálati beosztásuk meghagyása mellett, évente négy hónapra beleegyezésük nélkül is átrendelhetik „a rendvédelmi szerv bármely szervezeti egységéhez és bármely helységbe meghatározott szolgálati feladat teljesítésére”. Évente egy hónapig pedig beosztásuktól függetlenül is áthelyezhetők más feladatkörbe.

Az átvezénylés ráadásul országon belül bárhol történhet – mutatott rá Dávid Tibor. Ám a rendőrök nem csak az esetleges költözés miatt idegenkednek az iskolaőri feladatoktól. A ma kezdődő és egy hónapig tartó pedagógiai-pszichológiai felkészítés ugyanis egy profi rendőrnek is kevés lenne az átálláshoz: - Az embereink a bűnözőkkel való bánásmódhoz szoktak, nem a 16 éves, hangjukat próbálgató kamaszfiúk lecsillapításához. Nem véletlen, hogy a fiatalkorú elkövetőkkel foglalkozó nyomozók is speciális kiképzésben részesülnek. Konfliktus pedig nem csak a gyerekekkel adódhat, hanem tanárokkal és a felháborodott szülőkkel is – mondta az FRSZ főtitkár-helyettese. Hozzátette, a rendőri állomány jelenleg is túlterhelt a határvédelmi, útlevél-ellenőrzési feladatok miatt; az átvezénylések csak fokoznák a létszámhiányt.

Az iskolaőri munka egyébként nem lehet túl vonzó a már leszerelt rendőröknek sem: akik alkalmasak lennének a feladatra, azok most is többet keresnek az őröknek ígért havi bruttó 220-230 ezer forintnál. Az idősebb volt rendőrök pedig fizikai-mentális teszteken vérezhetnének el.

Az ügy kapcsán megkerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot (ORFK) is. Kérdésünkre – miszerint valóban alkalmazhatnak-e fegyveres biztonsági őr kollégákat, illetve hivatásos rendőröket iskolaőrként a kapitányságok – az ORFK lényegében igennel felelt. Mint írták, a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy belső tájékoztatót tartott az iskolaőri feladatokra való felkészülésről és a jelentkezés lehetőségéről. Azt is megjegyezték ugyanakkor: „Az iskolaőri tevékenység ellátását önkéntes alapon, megfelelő személyek kiválasztása útján fogjuk biztosítani.”