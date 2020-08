Elvileg jöhetne a fizetési sapka

Túl korainak tartja az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2020/21-es szezonjának szeptember 12-re tervezett rajtját a Chelsea szakvezetője.

A londoni kékek a hétvégén az FA Kupa fináléjában 2-1-es vereséget szenvedtek az Arsenaltól, a mérkőzésen három játékosuk - César Azpilicueta, Christian Pulisic és Pedro - is megsérült. A Chelsea versenyben van a Bajnokok Ligájában is (igaz utóbbi sorozatban nem áll jól, mert a nyolcaddöntő első mérkőzésén hazai pályán 3-0-ra kikapott a Bayern Münchentől). "Nem ideális ez a helyzet, a játékosoknak muszáj pihenniük valamikor, hogy megfelelő színvonalon tudjanak teljesíteni a Premier League-ben. Ha nem jutunk túl a Bayernen, akkor is túl korainak tartom a bajnoki kezdést szeptember 12-én. A játékosoknak pihenőre van szükségük, a túlterheltség miatt ketten is combsérülést szenvedtek, az Arsenal ellen is azért sérültek meg többen, mert nem volt elég idejük regenerálódni a nagyon megerőltető és sűrű bajnoki hajrá után” – mondta Lampard a Sky Sportsnak. A korábbi angol válogatott középpályás azt szeretné, ha minden klub azonos feltételek mellett készülhetne az új szezonra. "Bízom benne, hogy az illetékesek komolyan veszik ezt a kérdést, és nem kerülünk hátrányba a többiekkel szemben azért, mert még versenyben vagyunk a BL-ben - hangsúlyozta a szakember. - Megérdemelnénk, hogy a mi játékosaink is megkapják azt a pihenőidőt, amire szükségük van a következő szezon terheinek elviseléséhez.”