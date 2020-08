Akár 27 ezer koronavírusos áldozatot is eltitkolhatott az iráni kormány

Háromszor annyian halhattak meg a közel-keleti országban, mint amennyit hivatalosan elismertek – derül ki egy kiszivárogtatott kormányzati anyagból.

Szintén nagy a különbség hivatalosan közölt és a jelentésben szereplő fertőzésszámba. Ráadásul, Irán (a jelek szerint kozmetikázott) hivatalos adatok alapján is a járvány által leginkább által sújtott országok közé tartozik – a Johns Hopkins Egyetem nyilvántartása szerint világszerte a 10. legfertőzöttebb államnak számítanak.

Az informátor által megszerzett és közzétett adatok a járvány kirobbanásáról alkotott hivatalos képet is árnyalják: a belső jelentés szerint az első iráni Covid-19 fertőzöttet január 22-én regisztrálták – a kormány azonban majdnem egy hónappal később ismerte el a betegség megjelenését. A BBC által megszerzett jelentés alapján a; ez - jegyzi meg a brit közszolgálati csatorna hírportálja – a főként Afganisztánból érkező menekültek és illegális bevándorlók rendkívüli veszélyeztetettségét és érintettségét mutatja. Hogy az államilag elismert számok hamisak lehetnek, azt már márciusban jelezte, hogy a The New York Times felfedezése szerint az iráni Gom városában óriási tömegsírokat ástak az áldozatok elhantolásához. A kormány ekkor még csak 500 halottról beszélt.