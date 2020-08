Ítéletre vár Szlovákia

Az Atlanti-óceán felkorbácsolt hullámai sok települést elárasztottak.

Több mint két és félmilliónyian maradtak áramszolgáltatás nélkül az Egyesült Államok keleti partján trópusi vihar miatt – jelentette az amerikai országos hurrikánközpont (NHC) kedden este. Az Ézsaiás nevű vihar özönvízszerű esőzéssel, tornádókkal és csaknem hurrikán erejű széllökésekkel pusztít. Kedden este Delaware, New Jersey, New York és Connecticut államokban szakított le villanyvezetékeket és háztetőket. Delaware-ben és New Jerseyben tornádókat észleltek. Korábban Dél- és Észak-Karolinában, valamint Virginiában a trópusi vihar szintén tornádókkal pusztított. Phil Murphy, New Jersey kormányzója, aki előző nap rendkívüli állapotot hirdetett ki az állam egész területére, kedden este a Twitteren úgy fogalmazott: napokba telhet, mire helyre tudják állítani az áramszolgáltatást. Az állam partjai mentén sehol sincs áram, az Atlanti-óceán felkorbácsolt hullámai sok települést elárasztottak.



Andrew Cuomo, New York állam kormányzója közleményben jelentette be, hogy az állam egyes vidékein 150-200 milliméternyi csapadékra lehet számítani, ezért csónakokkal ellátott mentőcsapatokat helyeztek készültségbe. New York városban és több, az óceán partján fekvő településen homokzsákokat és palackozott vizet osztottak. New Yorkban lezártak több, nagy forgalmú hida, leálltak a kompok és átmeneti időre a város két légikikötője sem üzemel. A Kennedy repülőtéren legalább 55, a La Guardián mintegy 78 járatot töröltek. A trópusi viharnak kedd estig négy halálos áldozata volt: mindannyian kidőlt fák alá szorulva lelték halálukat.