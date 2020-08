Gleccserek vájhatták a Mars völgyeit

Bár mindenki a vakcinát várja, ami megakadályozza, hogy a szervezetbe már bejutott vírusok komoly megbetegedést okozhassanak, de más módokon is lehet akadályozni térnyerésüket.

A Horizon, az EU Kutatási & Innovációs Magazinja hat olyan innovációról számol be, amelyekkel fel lehet venni a harcot a koronavírus ellen. Antimikrobális réteg Brit tudósok szintetikus antimikrobális peptidekkel (mini fehérjékkel) vonnának vagy fújnának be olyan felületeket, mint például a liftgombok, az érintőképernyők. A peptidek kilyukasztják a vírus külső zsírburkát, amivel gyakorlatilag halálra ítélik. „Ezzel a technológiával a vírus úgy robban szét, mint a kaktuszba eső léggömb”- mondta Hugo Macedo, a bevonatot kifejlesztő Smart Separation cég igazgatója. Az E. Coli és a H1N1 ellen már tesztelték, és hatékonynak tűnik az új koronavírus ellen is. Önvezető fertőtlenítő robot Olyan önműködő robotokat, amelyek ibolyántúli C (UV-C) fénnyel fertőtlenítenek, már használnak kórházi fertőzések ellen, most tesztelik, hogy hatásosak lehetnek-e a koronavírus ellen is. Miután ez a sugárzás nem tud áthatolni a Föld légkörén, a felszínen nincs jelen, ezért az élőlényeknek egyáltalán nincs védekezési mechanizmusuk ellene. „A sugárzás áthatol a sejtfalon, és elpusztítja a nagyobb molekulákat, a sejt megszűnik működni, elhal” - magyarázta Claus Risager, a Blue Ocean Robotics cég igazgatója, ahol kifejlesztették és gyártják a robotokat. Ezek azért hasznosak, mert eldugott helyeken is tudnak működni, így a kórokozók 99,99 százalékát elpusztítják. A vírusok között nagynak és nehéznek számító koronavírusokat különösen könnyen elpusztítják a robotok. Sötét felületen világító tesztek A biolumineszcencia (élőlények fénykibocsátása) jelenségét kihasználva működnek: a vírus ellen termelt antitestek fehérjék, ezeket egy olyan enzimmel keresik (luciferázzal), amely kék fénnyel ragyog fel, ha a vérben érzékeli őket. A fény szabad szemmel nem elég erős, hogy látható legyen, de egy okostelefon kamerájával már kimutatható. „A teszt alapelve igen egyszerű, nem kíván bonyolult eszközöket, sok különböző helyen elvégezhető” - fejtette ki Maarten Merkx, a Eindhoveni Műszaki Egyetem professzora. Fertőzésbiztos betegszállító kapszula Az EpiShuttle nevű eszközt betegek repülőgépen való biztonságosan izolált szállítására norvégok fejlesztették ki a 2014-es Ebola-járvány idején. Fertőző betegek légi ellátása hely, felszerelés és víz hiányában nehézkes. Nem lehet az utasteret és a vezérlőkabint rendesen elkülöníteni, a pilóták a saját felszerelésük miatt nem tudnak fertőzés ellen védő személyes eszközöket viselni. A kapszulák a szűrőket leszámítva légmentesen zártak és megjelent új változatuk is, amelyek gázzal fertőtlenítenek a gyors és könnyű újrafelhasználás lehetővé tétele érdekében. 3D-és szemüveg az életjelek megfigyelésére Az eszközt a magyar diákokból álló Team Discover (Felfedező Csoport) fejlesztette ki. A szemüveg az ápolók munkáját igyekszik megkönnyíteni azzal, hogy gyorsabbá és biztonságosabbá tehetné a betegek rendszeres megfigyeléseit. A mérésekhez ugyanis az ápoló személyzetnek nem is kellene a beteg közelében lennie. A szemüvegnek három szenzora van: egy infravörös hőmérő, egy pulzoximéter, a pulzus és a vér oxigéntelítettségének mérésére, és egy mikrofon, amellyel a légzést és a kilégzést érzékelik. Miután a beteg felveszi a készüléket, az automatikusan megméri többek között a lázát és a véroxigén-szintjét is. A mért adat azonnal bekerül az online rendszerbe, így nem kell külön adminisztrációval foglalkoznia a személyzetnek. A Team Discover jelenleg magyar és nemzetközi szervezettekkel tárgyal, hogy az eszközük széles körben elérhető legyen. A szükséges eszközök online nyilvántartása A bolgár fejlesztésű AidBind elnevezésű platform célja az orvostechnikai eszközök és az egyéni védőeszközök beszerzésének megkönnyítése az információcsere ösztönzésével. Ez magában foglalja az orvosi intézmények igényeit, a gyártók készleteit, valamint azokat a területeket, ahol a jótékonysági szervezetek és a nem kormányzati szervezetek átadhatják a kapott adományokat. Magyar siker A fiatalok ötlete az Európai Bizottság által támogatott EU vs Virus hackathonon nyerték meg az Egsézség & Élet kategóriát (A hackathon egy design sprint alapú versenyműfaj, amelynek a célja rövid időn belül – jellemzően egy hétvége alatt -, meghatározott témában egy informatikai megoldásokon alapuló termék felépítése az ötlettől kezdve akár a működő prototípusig)