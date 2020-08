Újabb turistahajót helyeztek karanténba Norvégiában

Tapasztalt politikusok vették át a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus politikai rendezését célzó kontaktcsoport vezetését. A kompromisszum már nem elképzelhetetlen.

A kelet-ukrajnai tűzszünet életbe léptetése óta a kilencedik nap telt el úgy, hogy az ukrán fegyveres erők egyetlen katonája sem vesztette életét, és nincs újabb sebesült sem - adta hírül kedden a katonai sajtószolgálat. Előző nap az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács heti összesítésében külön bekezdés szólt arról, hogy az ukrán fegyveres erők korábban hetente átlagosan két-három embert vesztettek, a sebesültek száma nagyjából ennek kétszerese volt. A hetedik éve tartó kelet-ukrajnai harcok eddig több mint tizenhárom ezer emberéletet követeltek. Ebből Volodmir Zelenszkij elnökségének több mint egy esztendejére százvalahány jut, arányosan nagyságrendileg kevesebb, mint elődje idején. Ezt az elnök környezetében a politikai rendezésre tett hatékonyabb erőfeszítéseknek tudják be, és továbbra is ezen az úton kívánnak tovább menni. Ukrajna a minszki háromoldalú tárgyalásokon elért egyezmények végrehajtásán dolgozik - erősítette meg a napokban Dmitro Kuleba külügyminiszter, de nyomban hozzátette, a kormánytagok körében is léteznek különféle rendezési változatok, a helyzet alakulásának függvényében. Az elnök maga eltökélten bízik benne, hogy a jelenlegi tűzszünet tartós lesz, és jelentős előrelépésre teremt lehetőséget a béke irányában. Zelenszkij ismét beszélt telefonon Putyinnal, részletek nem láttak napvilágot, annyit mondtak csak, hogy beszélgetésük tárgyszerű volt. Ugyan ezúttal is el-elhangzik a kapituláció szó Ukrajnában, az első nap nagyjából kétezer ember ismét tüntetett, és kritikával az ellenzék sem takarékoskodik, a politikai közhangulatra mégis inkább a várakozás a jellemző. Fontos megnyilatkozás volt, hogy a fegyveres erők főparancsnoka nyomban kijelentette, a hadsereg biztosítani kívánja a feltételeket az érdemi munkához, megadják a lehetőséget a politikusoknak, hogy eredményt érhessenek el - mondta. A nehéz fegyverzetet és a harckocsikat az arcvonal mindkét oldalán visszavonták, ukrán részről nem fogják megsérteni a fegyvernyugvást - ígérte Volodimir Kravcsenko altábornagy, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Védtelen persze nem maradhat a katona, ha az ellenség támad, válaszolni kell rá, a helyi parancsnoknak döntési jogköre van, de a provokációnak nem szabad fölülni, és a fegyelmezetlenséget megbüntetik - tette hozzá Kravcsenko, A tűzszünet első napjaiban új ember került az ukrajnai tárgyalócsoport élére: Leonyid Kucsmát, Ukrajna második elnökét hivatali elődje, Leonyid Kravcsuk váltotta. A nyolcvanhat évesen is igen aktív közéletet élő, rendszeresen nyilatkozó politikus hétfőn délután már találkozott is a többiekkel, és azon nyomban elő is terjesztette egyik, kijelentéseiből ítélve legfontosabbnak gondolt javaslatát: a donyecki és a luhanszki megyéket nyilvánítsák szabad gazdasági övezetté. Régi vesszőparipája ez Kravcsuknak: már hat évvel ezelőtt is a hasznos, előre vivő intézkedések egyikének gondolta ezt, de kezdeményezése akkor válasz nélkül maradt. A találkozóra az új delegációvezető magával vitte egykori miniszterelnökét, Ukrajna első kormányfőjét, a most nyolcvanhét éves Vitold Fokint is. Utóbbi a Donbász szülötte, és több mint másfél évtizeden át az ottani bányákban dolgozott, különféle beosztásokban. Az első szabad választásokon 65 százalékkal nyerte választókerületét, kezdetben igen népszerű volt, de miniszterelnöki tevékenységét egyre több bírálat érte, végül két év után lemondásra kényszerült. Rövid ideig még a politikában maradt, de 1994 óta már csak az üzleti életben tevékenykedett. Fokin eleinte vonakodott, hogy bekapcsolódjon-e a tárgyalócsoport munkájába, de később úgy döntött, hogy igent mond. Az egyik legismertebb ukrán újságíró, Dmitro Hordon internetes oldalán elmondta, nehezen határozta el magát, egyebek között a Kravcsuk kinevezésének nem egyértelmű fogadtatása miatt, de aztán elszánta magát a munkára. Kravcsuk, és az események alakításában mindinkább kulcsszemélynek tehinthető Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője kezdettől fogva ragaszkodott hozzá, főleg helyismerete okán. Nem kell csalódniok: Fokin kijelentette, becsületbeli ügynek tekinti, hogy élete fináléjában segítsen valamit hazájának, amely számára Ukrajna, közelebbről a Donbász, amely ukrán volt és ukrán marad. Hozzátette, másokkal együtt hajlandó ellátogatni a megszállt területekre, hogy tárgyaljon a helyiekkel, mert a békét csak így lehet elérni. Kravcsuk az elmúlt napokban több fórumon is kifejtette elképzeléseit, általában azzal kezdve, hogy kész a kompromisszumokra, mert másképp nehéz előrelépni. Szerinte szóba kell állni a másik oldal képviselőivel is, persze nem a szakadár vezérekre gondolt. A Donbász különleges státusát azonban a sokak által gondolt, és az oroszok által szorgalmazott formájában elfogadhatatlannak tartja, szavai szerint tulajdonképpen nem is érti. Az irányítási rendszeren kell változtatni, hangsúlyozta, úgy, hogy az ott élők érezzék, gazdái saját földjüknek, és az ő javukat szolgálja mindez, ami történik. Ezt Volodimir Zelenszkij már elnökaspiránsként fontosnak mondta: még "zöldfülűként " tett első nyilatkozataiban hangoztatta, olyan életet kell teremteni a szakadár területen, hogy az ott élőknek eszükbe se jusson vágyakozva gondolni a határ túloldalára. Leonyid Kravcsuk továbbá különleges segélyalap létrehozását szeretné elérni, és ebben számít az Egyesült Államok, valamint Nagy-Britannia és Franciaország részvételére is. A konfliktus politikai rendezésére létrejött háromoldalú kontaktcsoport legközelebbi ülését augusztus 18-19-re tervezik.