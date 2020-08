3-as metró: új tenderre készül a főváros

Elképzelhető, hogy nem is egy, hanem több tendert hirdetnek a különböző részfeladatokra.

A főváros gőzerővel készül egy új közbeszerzési eljárás kiírására a hármas metró Lehel tér – Nagyvárad tér közötti alagútszakaszának felújításával kapcsolatban – értesült a Népszava. Lapunk információi szerint erre azért lehet szükség, mert nem közeledtek az álláspontok a BKV és a kivitelező Swietelsky Vasúttechnika Kft. között, márpedig utóbbi csak 18 milliárdos felárral végezné el a munkákat. Az is elképzelhető, hogy nem is egy, hanem több tendert hirdetnek a különböző részfeladatokra, míg a projekt koordinációját a későbbiekben a BKV maga végzi. Döntés még nem született. Nem pörögtek fel a tárgyalások az M3-as metróvonal alagútfelújítását végző Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a projektfelelős BKV között a szerződés július 24-i felfüggesztése után sem. A kivitelező cég egy jottányit sem hajlandó engedni a 18 milliárd forintos felárból, a városvezetés pedig nem enged az általa zsarolásnak minősített követelésnek. A cég által felsorolt extra tételeket külsős szakértőkkel is átszámoltatták, akik egybehangzóan állítják, hogy a többletköltségből legfeljebb 8 milliárd forint támasztható alá. Tüttő Kata városüzemeltetését felelős főpolgármester-helyettes nem is érti, hogy miképpen gondolhatja azt bárki is, hogy „érdemi alátámasztás nélkül, bemondásra, közpénzből, kifizet a főváros 18 milliárd forint többletkövetelést egy 47,8 milliárdos szerződésre”.

A BKV Igazgatósága múlt heti ülésén szintén arra jutott, hogy az indokolatlan tételeket nem szabad kifizetni még akkor sem, ha ez veszélyezteti a projekt folytatását, elvégre felelősséggel tartoznak a közpénzek felhasználásáért. Egyetértettek a menedzsmenttel abban is, hogy kezdjék meg a B-terv megvalósítását, vagyis készítsenek elő egy új közbeszerzési eljárást az alagút középső szakaszának felújítására. Mint ismeretes, a BKV 2017-ben írta alá az alagútfelújításra vonatkozó kivitelezői megállapodást a Swietelsky Vasúttechnika Kft-vel. Ebből az északi szakasz teljességgel elkészült, a déliből is csupán a kihúzóvágány hiányzik, ami az október végére ígért átadásra könnyedén befejezhető. Novemberben kezdtek volna hozzá a legmélyebb vezetésű középső pályadarab rekonstrukciójához. Csakhogy a beruházás sorozatos csúszása miatt július 24-én lejárt az eredeti vállalkozási szerződés. Ezért is függesztették fel még előtte, így ugyanis különösebb procedúra nélkül meg lehet hosszabbítani, ha mégis létrejönne a megállapodás. Ha nem, akkor új tendert kell kiírni erre a szakaszra.

Az állomások felújítását mindez nem érinti, mivel azokra külön szerződések vonatkoznak. A középső Lehel tér – Nagyvárad tér közötti szakasz állomásainak felújítását az osztrák anyacég egy másik hazai leányvállalata a Swietelsky Építő Kft. végzi. A rekonstrukciós munkálatok öt állomáson már meg is kezdődtek – válaszolta lapunk kérdésére a BKV. A cég egyúttal azt is leszögezte, hogy a Swietelsky-vita nem veszélyezteti az M3-as metróvonal akadálymentesítését. Ez ugyanis a támogatási szerződésben is szerepel, és „a BKV a felelős forrásfelhasználás követelményét szem előtt tartva ennek megfelelően kíván eljárni”. A főváros ugyan készül az új eljárás kiírására, de a BKV még bízik abban, hogy a Swietelsky enged a követelésből és sikerül megállapodni. Mindenkinek ez lenne a legegyszerűbb. Az új eljárás ugyanis legalább fél évet venne igénybe, márpedig a projekt az egyre közeledő uniós határidő miatt nem bír ki további késedelmet. Ha 2023 végéig nem sikerül befejezni a munkát, akkor a főváros több tízmilliárdot bukhat a 172,7 milliárdos uniós támogatásból. Holott a költségvetés már így is nagyon szűkös. Tüttő Kata szerint egyelőre nincs veszélyben az uniós támogatás, mivel az alagút felújítása egy év alatt elvégezhető, az ennél jóval nagyobb időigényű állomásrekonstrukció pedig jelenleg is folyik. A Népszava más forrásai viszont arra figyelmeztettek, hogy a támogatásvesztés kockázata minden nappal nő. Elég egyetlen elemnek borulni és borul vele az egész beruházás. Márpedig egy új eljárás mindig több ismeretlenes egyenlet, könnyen elképzelhető például, hogy a jelenleginél is drágább kivitelezői ajánlatok érkeznek, a főváros pedig lépéskényszerben lesz. De nem veszélytelen a projektkoordináció saját kézbe vétele sem. Elméletben a folytatás az érdeke a Swietelskynek is, hiszen megállapodás híján, a szerződés megszűnik és hosszadalmas elszámolási vita indul, amelynek bármi is lesz a végeredménye, a cég bizonyosan kevesebbet kap, mintha befejezné a munkát. Az osztrák anyavállalat azonban korábban meglehetősen hűvös hangú levélben utasította vissza a fővárosi tárgyalási ajánlatot, mondván „az előállt költségnövekedések objektívek, azokat a megrendelői késedelem okozta, ennek okán a korábbi árengedmények után továbbiakra nincs lehetőség”. A Népszava megkereste a céget is, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. A BKV lapunknak válaszolva leszögezte: prioritásként kezelik az M3 metrófelújítás megvalósítását és minden opciót megvizsgáltak a projekt határidőre történő befejezésére, beleértve a gyorsított közbeszerzési eljárás kiírásának lehetőségét is. A fővárosi cég mindezek ellenére töretlen kincstári optimizmussal állítja: „a megújult M3 metróvonal 2022 végére forgalomba helyezhető”.