Törvénytisztelő drogfutár buktatta le a zuglói kereskedőket

Nyomkövetővel a lábán csalt ki újra milliókat.

A nő a 2018-as országgyűlési kampányban vált ismertté "csengeri örökösnőként". Az asszony azt állította magáról, hogy 1300 milliárd forintnyi vagyont örökölt, amit többek közt Kósa Lajos is elhitt. Az asszony befektetési tanácsokat kért a Fidesz politikusától, akivel többször is találkozott, és egy megállapodást is aláírtak közjegyző előtt. Kósa később elismerte a dokumentum valódiságát, de csalónak nevezte az asszonyt, aki még azelőtt elhagyta az országot, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda beidézte volna kihallgatásra. A nőt nemzetközi elfogatóparancs alapján Svájcban fogták el. Miután megtörtént a kiadatása, hazahozták, őrizetbe vették és letartóztatták. Tavaly júniusban szabadult a börtönből, azonban bűnügyi felügyelet (házi őrizet) alatt maradt: nyomkövetőt kellett viselnie.