Május eleje óta nem volt ennyi új fertőzött Németországban

Az elmúlt 24 órában 1045 esetet regisztráltak.

Május 7. óta nem volt ilyen magas a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Németországban: a Robert Koch német közegészségügyi intézet (RKI) csütörtökön bejelentette, hogy



1045 új esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában.

Július vége óta újra emelkedik a napi új fertőzöttek száma, bár egyelőre meg sem közelíti az április eleji csúcsot, amikor több mint hatezer új esetet regisztráltak naponta. Az összes fertőzöttből a gyógyultak és a halottak számának kivonásával kiszámított aktív fertőzők száma is hetek óta növekszik. A szakértőket aggasztja, hogy – szemben a korábbiakkal –



a fertőzések nem köthetők egy-egy góchoz, hanem az ország egész területén terjed a járvány.

Emiatt sokkal nehezebb lesz regionális óvintézkedésekkel megfékezni a koronavírust – figyelmeztettek. Németország több tartományában a következő héten megkezdődik az iskola, ami kedvezhet a járvány terjedésének. A kockázatos területekről hazatérő nyaralók is potenciális veszélyforrást jelentenek. Jens Spahn német egészségügyi miniszter csütörtökön azt kérte a polgároktól, hogy továbbra is tartsák be a fizikai távolságtartásra, a maszkviselésre és a higiéniára vonatkozó szabályokat. A miniszter hangsúlyozta, jelenleg a családi ünnepségek és a munkahelyek jelentik a fertőzések elsődleges forrását.



„A világjárvány még nem ért véget” – figyelmeztetett a tárcavezető.

Szombattól koronavírus-teszt elvégzésére kötelezik azokat, akik kockázatos térségekből térnek vissza Németországba – jelentette be Spahn.



„Megértem, ha az embereknek elegük van, de ellen kell állniuk annak a megtévesztő gondolatnak, hogy a világjárvány valójában nem is olyan komoly dolog” – tette hozzá.

Az Európai Unió tagállamai közül jelenleg Luxemburg szerepel a kockázatos országok német listáján, illetve három spanyol régió: Aragónia, Katalónia és Navarra. Berlin azokat a területeket vette fel a listára, ahol az elmúlt hét napban több mint 50 új fertőzött jutott 100 ezer lakosra. Múlt szombat óta minden külföldről érkező önkéntesen és ingyenesen végeztethet el koronavírus-tesztet. Minden egyes eddig fel nem derített fertőzés számít – mondta a miniszter. A koronavírus reprodukciós rátája 1,02-ről 0,9-re csökkent. A ráta a tíz nappal korábbi állapotokat tükrözi. Az RKI aláhúzta: 1 alatt kell tartani az arányt ahhoz, hogy alábbhagyjon a járvány terjedése. A közegészségügyi intézet szerint eddig 213 067 fertőzöttje és 9175 halálos áldozata van a SARS-CoV-2 koronavírusnak Németországban.