Kigyulladt a WTC toronyháza Brüsszelben (videó)

Ukrajnában az egészségügyi dolgozók és a katonák között is rohamosan terjed a vírus.

Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában: újabb rekordot döntött meg az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma, amely meghaladta a 1300-at. Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által csütörtökön közzétett adatokból, és az egészségügyi miniszter szokásos napi tájékoztatójából az is kiderült, hogy a fővárosban, Kijevben is kiugróan magas lett a növekedés. Ukrajnában az elmúlt 24 órában több mint 30-an haltak meg. Csütörtökig a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma 1318 új esettel 76 808-ra, az elhunytaké pedig 31 újabb halálos áldozattal 1 819-re nőtt, miközben eddig 42 524-en gyógyultak meg. A legtöbb új beteget ismét az ország két legfertőzöttebb régiójából jelentették: 197-et a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből és 180-at a fővárosból, Kijevből. A legtöbb halálos áldozatot, nyolcat, úgyszintén Lviv megyében jegyezték fel, és a dél-ukrajnai Odessza megyében is nyolc haláleset történt előző nap. Kárpátalján 77 új esettel 5539-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké kettővel 212-re emelkedett, miközben eddig 2298-an győzték le a kórt. A megyében van a negyedik legtöbb aktív beteg az országban. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter bejelentette: az egészségügyi alkalmazottak közül újabb 67 kapta el a vírust, közülük már 8985 fertőződött meg a járvány kitörése óta. Az elmúlt napon 262 Covid-19-beteget kellett kórházba szállítani. Az ukrán fegyveres erők csütörtöki közleménye szerint a hadseregben jelenleg 265 Covid-19-beteg van, eddig öten haltak bele a betegségbe, és 661-en gyógyultak meg.