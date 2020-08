Lánya indulhat az elhunyt Koncz Ferenc körzetében

Úgy tudjuk, a döntést augusztus 20-a után akarják bejelenteni.

Koncz Zsófiát, a motorbalesetben július 10-én elhunyt képviselő, Koncz Ferenc lányát indítja a Fidesz októberben az időközi parlamenti képviselői választáson – értesült több forrásból is a Népszava. Úgy tudjuk, a döntést augusztus 20-a után akarják bejelenteni. A Fidesznek rendkívül fontos az október 1 1-i időközi választás, hiszen az eredménytől függ, hogy megőrzi-e a sarkalatos törvények átírásához, az alaptörvény módosításához szükséges kétharmados többségét. Ugyanakkor ez tűzbe hozza az ellenzéki erőket is, a pártok azt szeretnék, hogy a Fidesz jelöltjének csak egy kihívója legyen - kiválasztásáról jelenleg is folynak a tárgyalások. A kormánypárt ifjúsági szervezetének országos alelnöki posztját korábban betöltő Koncz Zsófia azzal vált ismertté, hogy 2015-ben Böröcz László Fidelitas-elnökkel közösen előállt a „provokátorfigyelő” ötletével: közzé akarták tenni azok nevét, akik szerintük szándékosan zavarják az állami rendezvényeket. Az ötlet botrányt kavart, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogsértőnek minősítette a kezdeményezés. Később Koncz Zsófia Magyarország washingtoni nagykövetségén kapott állást a politikai stábban, külpolitikai munkatársként. A Fideszben egyébként hagyományosan a választókerületi elnököknek, a regionális igazgatóknak és Kubatov Gábor pártigazgatónak van a legnagyobb szava abban, hogy ki induljon egy-egy választáson. Mivel Koncz Ferenc volt a térség választókerületi elnöke is, így most felsőbb szinten dönthetnek a nominálásról: Bíró Márk, a Fidesz észak-magyarországi regionális igazgatója és Kubatov mondhatja ki formálisan a döntő szót. A kiválasztás fő szempontja minden bizonnyal Koncz Ferenc népszerűsége lehetett. A párt egyik korábbi vezetője tisztviselője szerint a Fideszben az a szokás, hogy azokban a választókerületekben, amelyek kisebb településekből állnak össze nem országosan ismert politikusokat, hanem „helyi véleményformálókat” – például iskolaigazgatót, orvost, ismert borászt – indítanak. Információink szerint fideszes berkekben emiatt felvetődött, hogy Molnár Péter, a Patrícius Borház birtokigazgatója, egyben a Tokaji Hegyközségi Tanács elnöke legyen a párt jelöltje. Az ellenzéki oldalon egyelőre két név forog, bár a pártok azt szeretnék, ha a végén az összefogás jegyében csak egy közös jelölt maradna. A 2018-as országgyűlési választáson a 49,3 százalékkel győztes Koncz Ferenc után másodikként a jobbikos Bíró László futott be 31,6 százalékkal, míg Papp Zsolt, az MSZP-Párbeszéd jelöltje 14,9, az LMP-s Tarnai Gábor pedig 2,3 százalékot szerzett. Úgy tudjuk, Bíró László újból vállalná a megmérettetést, s a két évvel ezelőtti számok szerint valóban ő lehet a legesélyesebb vetélytársa egy kormánypárti indulónak. Ám az elmúlt két évben a helyzet sokat változott. A Jobbik azóta sokat gyengült köszönhetően a párt körüli csetepatéknak. Most a baloldalon felmerült egy komoly név: a szocialista Bráz Györgyé, aki több cikluson át sikeresen vezette Tiszaújvárost. A Fidesz helyzetét az is nehezítheti, hogy nem a 8 ezres Szerencs a választókörzet legnagyobb lélekszámú települése, hanem a 18 ezer lakosú Tiszaújváros, ahol tarolt tavaly ősszel az ellenzék, fideszes helyi képviselők csak kompenzációs listán jutottak mandátumhoz. Bráz György ugyan nem indult újra a polgármesteri tisztségért – Fülöp György, a Tiszaújvárosi Lokálpatrióták és az MSZP közös jelöltje nyerte el ezt a posztot –, ám ez nem jelenti azt, hogy országgyűlési képviselőjelöltként ne lehetne sikeres. Varga László, a szocialisták borsodi elnöke a Népszavának annyit árult el, hogy folyik az egyeztetés a pártok között, a maga részéről Bráz Györgyöt kiváló jelöltnek tartaná. A pártoknak szűk egy hónapjuk van arra, hogy megtalálják országgyűlési képviselőjelöltjüket az október 11-re kiírt időközi választásra: a kampány augusztus 22-én kezdődik el, a jelölteket pedig szeptember 4-én 16 óráig lehet bejelenteni. Információink szerint az ellenzéki pártok elemzései, felmérései azt mutatják, nem előre lefutott a meccs, ha jó a jelöltjük, erős a kampány, akár győzhetnek is. Ám hiába szűnne meg ezzel a Fidesz kétharmados többsége, a kormánypárt azért jó előre bebiztosította magát ilyen esetekre is. Ellenzéki győzelem esetén még mindig bízhatnak Ritter Imre német nemzetiségi képviselőben, aki eddig is rendre a Fidesszel szavazott, s vélhetően ezután is ezt fogja tenni, illetve a Mi Hazánk Mozgalom soraiban ülők is „besegíthetnek” a szavazásokkor. Mindennek ellenére a tét nagy, az ellenzéki összefogás erejét ugyanis a tavalyi önkormányzati győzelmek után tovább növelné egy időközin megszerzett parlamenti mandátum, míg a jobboldal bukna egy fontos körzetet az egyik nagy jövőbeli fejlesztési körzet, a NER-urak által kedvelt Tokaj-Hegyalja tőszomszédságában.