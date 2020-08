Több tízmilliós osztalékot szakít a Fidesz parlamenti frakcióvezetője és családja egy kulcsos cégből

„Jól néznek ki, jelentem” – mondta a speciális egységről. A miniszterelnök arról is beszélt: csaknem ötmillió vakcinát rendeltünk. Az EU-nak van olyan kísérlete, hogy összehangolja az igényeket, koordinálja a rendelést, itt jelentkezett be Magyarország.

Az operatív törzs folyamatosan dolgozik – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Pápán talált gócpontról péntek reggel, a Kossuth Rádió műsorában. A miniszterelnök közölte: lassan látható lesz az a tudományos-fantasztikus filmekre emlékeztető szerelést viselő speciális egység is, amely a gócpontok kialakulásakor végez majd elkülönítést. Az egységgel kapcsolatban hozzátette, „kértem a belügyminisztert, hogy ez ne a mi édestitkunk legyen”, ha feltűnik a szupercsapat, tudják az emberek, hogy mit csinálnak. „Jól néznek ki, jelentem”, az egység hamarosan látható lesz – fogalmazott.



Azt tanácsolja, csak a szomszédos országokig utazzunk

A miniszterelnök arról is beszélt: nem lehet az élet minden apró rezdülését szabályokkal körülárkolni, így mindenkit arra kér, a személyes közreműködésével is segítse a védekezést. Egy ország intelligenciaszintje dönti el a védekezés minőségét, van jelentősége a „közjózanságnak”. Ennek jegyében ha például valaki beteg, köhög, lázas, ne menjen emberek közé – üzente. Kiemelte, hogy „a kormány el fogja végezni a munkáját”, de mindenkit arra kér, hogy felelősséggel éljen a szabadságával. A tűzijáték megtartására jogilag lett volna lehetőség, mégsem tartják meg, a kormány próbál a döntéseivel példát mutatni – jelentette ki. Hangsúlyozta hogy nem jó dolog ilyenkor országokat név szerint emlegetni, de a szerdai kormányülésen mégis kénytelenek voltak Spanyolországot áttenni a sárga jelzésű országok közé. Ha már utaznak az emberek, ne menjenek nagyon messzire, inkább csak a szomszéd országba – tanácsolta, hozzátéve, hogy Szlovákia, Ausztria, Szlovénia és Horvátország biztonságos, a másik három sajnos nem az.

Magyarország csaknem ötmillió vakcinát rendelt

Orbán kiemelte azt is: bízik abban, hogy talán az egész emberiség rendezettebben fordul rá a második hullámra. A vakcinát versenyben fejlesztik, több ország, több nagy gyógyszergyár, több kutatóintézet dolgozik egyszerre. Amikor kijön a vakcina, vitatni is fogják, hogy melyik jobb. Ezért arra kérte az egészségügyminisztert, hogy amikor megjelenik a vakcina, nyugodt, szakszerű véleményt mondjanak a magyaroknak. Közel ötmillió vakcinát rendeltünk, az EU-nak van olyan kísérlete, hogy összehangolja az igényeket, koordinálja a rendelést, itt jelentkezett be Magyarország.

„Libernyákok”

A miniszterelnök azt mondta, minden Magyarország területére illegálisan belépni akaró, az ellenőrzést elkerülő bevándorló biológiai, egészségügyi fenyegetést jelent Magyarország számára, amit bármi áron meg kell akadályozni. Közölte, hogy a migráció és a koronavírus-járvány összekötésével nem szabad olyan képet teremteni, hogy minden migráns biológiai bomba, de néhányan valóban azok, és a baj az, hogy nem tudják, kik. Ezért szerinte minden illegálisan belépőre potenciális fertőzőként kell tekinteni. Azt mondta, ez egy túl szigorú kijelentés az „emberi jogi harcosoknak”, akiket ő „libernyákoknak” hív, de szerinte a magyaroknak az önvédelem logikájával kell gondolkodniuk. Hangsúlyozta: azt kérte a belügyminisztertől, hogy a rendőrök és a katonák – ahogy eddig is, ezután is – férfiasan lépjenek fel és állítsanak meg minden illegális határátlépést, mert az már közegészségügyi kockázatot is jelent.

Politikai hangyaboly

Kitért arra is, hogy nem egyszerűen szórakoztatóipart látnak, amikor könnyűzenéről beszélnek, hanem a magyar kultúra egy fontos szeletét. Ez politikailag is egy hangyaboly, ha rossz helyen nyúlnak bele, mindenki tiltakozni fog. Ezért a miniszterelnök azt kérte, úgy támogassák őket, hogy közben maradjanak tőlük távol, producereket, a zeneiparhoz közel állókat kértek fel, hogy döntsenek a támogatásokról.