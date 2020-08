Busz és autó karambolozott Kispesten, két ember megsérült

A Kórház téren található épülethez nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

Kigyulladt egy épület egy faipari telephelyen péntek reggel Hajdúböszörményben, a Kórház téren. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a debreceni, a hajdúböszörményi és a hajdúnánási hivatásos tűzoltók, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett megkezdték a lángok oltását – közölte a katasztrófaévdelem. Az egységek megkezdték az épület egy részének bontását is. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel közölte: a füst beáramlott a környező utcákba, ezért a füstszennyezés mérésére a helyszínre érkezett a hajdú-bihari katasztrófavédelem mobil laboratóriuma. A környéken lakó mintegy negyven embert arra kérték, hogy a beavatkozás idejére maradjon otthon. Papp-Kunkli Nóra tájékoztatása szerint az épület teljes terjedelmében ég, benne a faanyagok mellett a targoncák is kigyulladtak. A tűzoltóknak több gázpalackot sikerült épségben kivinniük az épületből. A helyszínre további tűzoltókat vezényeltek, így már 45 tűzoltó küzd a lángokkal – tette hozzá. A lángok oltását előbb haboltóval kezdték, jelenleg vízsugárral locsolják a tüzet a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgozó debreceni, hajdúböszörményi, hajdúnánási és hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók, és a helyszínre érkezett egy nyíregyházi vízszállító kocsi is – ismertette a részleteket Papp-Kunkli Nóra.