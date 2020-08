Szabad szemmel: Orbán Viktorral illusztrálták a demagógok nekilódulásáról szóló cikket

A közelgő gazdasági kihívások (leánykori nevükön: megszorítások) miatt felpörög a populista retorika.

Tévedés azt hinni, hogy a vírus végzett a populizmussal, sőt a korlátozások feloldása után várhatóan újra nekilódulnak a demagógok. Erre figyelmeztet az Orbán Viktor képével illusztrált cikkében az amerikai Columbia Egyetem egyik politológusa Nadia Urbinati szerint amikor beütött a betegség, az olyanok, mint az amerikai és a brazil elnök, továbbá a magyar kormányfő azt tették, ami várható volt tőlük: előszedték kedvenc ellenségeiket: a bevándorlókat, az ellenzéket, a kisebbségeket és a független sajtót. Méghozzá az „igazi” emberek nevében, akiket csakis ők képviselnek. És hiába vannak hatalmon, úgy állították be, hogy ők a politikai elit ellen harcolnak. A szakértő azonban rámutat, hogy a populizmust nem szabad összekeverni a tekintélyelvűséggel vagy a fasizmussal. A populista még nem diktátor, és ugyan eltorzítja a demokráciát, de még a jogállami kereteken belül. De hogy miként jártak el a válság idején, azt mindennél jobban megvilágítja Magyarország esete. Orbán kicsikarta a lehetőséget, hogy rendeleti úton kormányozzon, ily módon nem az Országgyűlés, hanem ő diktálja a tempót. Azaz látnivaló, hogy a demagógia átmehet korlátlan uralomba, ez pedig indokolttá teszi, hogy a megfigyelők kétségbe vonják az ilyen vezetők demokratikus elkötelezettségét. Merthogy a jogállam talajáról indulnak, de hogy hová jutnak, azt nehéz megmondani. A tekintélyelvű Orbánt leszámítva, a populista vezetés általában szabadelvű választ adott a fertőzésre, lásd Nagy-Britanniát, az USÁ-t és Brazíliát. Az abszolút szabadságot hangoztatták, nemigen korlátozták a mozgás és a gyülekezés szabadságát, viszont keltették a hangulatot az „áltudósok” ellen. Ennek a politikának az előnyei alighanem csak később mutatkoznak meg, mert amikor újra visszatér a normális kerékvágásba az élet, az emberek az eddiginél is nagyobb munkanélküliséggel és szegénységgel szembesülnek. Ekkor pedig megdicsőül az ellenállás a tilalmakkal, illetve az adott kormánnyal és többséggel szemben, miután mindkettő az egészség és szolidaritás nevében a korlátozásokat hirdette. Ennélfogva az előttünk álló gazdasági megpróbáltatások feltehetőleg igencsak táplálják a populizmust, amely kész mozgósítani az „elfeledett sokaságot” a vezetéssel szemben, miután az – íz olasz Matteo Salvini szavaival élve – megfosztotta szabadságától és megélhetésétől a népet. Az olasz vezető különben érdekes egyensúlymutatványt adott elő, mert egyfelől dicsérte Orbánt, miután az kiiktatta a Parlamentet, másfelől viszont tekintélyelvűséggel és a jólét megsemmisítésével vádolta meg a római kormányt. Az írás végkövetkeztetése az, hogy a szociáldemokráciának fel kell ébrednie Csipkerózsika-álmából, már ahol még van, és mozgósítania kell az embereket a szociális igazságosság és a javak újraelosztása érdekében, különben szép jövő elé néz a populizmus.

A bolgár rendőrség Szófiában és több más városban is lebontotta a kormányellenes tüntetők által emelt utcai akadályokat . A tiltakozók az állami korrupció ellen vonultak fel, követelve Boriszov miniszterelnök távozását. A fővárosban például egy hete három fontos csomópontban is körülbelül három tucat sátrat állítottak fel a demonstrálók, minden előzetes bejelentés nélkül, hogy akadályozzák a forgalmat. A hatóságok azután avatkoztak közbe, hogy több száz elégedetlenkedő polgártárs panaszt, illetve feljelentést tett, mivel nem tudta használni sem saját autóját, sem a tömegközlekedési eszközöket. Hasonló torlaszok létesültek Várnában és Plovdivban is. 12 tüntetőt őrizetbe vettek, de a büntetés megfizetése után elengedték őket. Senki sem sérült meg. Ugyanakkor az egyik szervező további tiltakozó akciókra szólított fel.