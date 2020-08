Az ajánlott ár háromszorosát kérik el egy vírustesztért egyes kórházak

A kiemelkedően magas összegre nincs magyarázat.

96 ezer forintért végeznek el egy PCR-tesztet a hódmezővásárhelyi és a makói kórházban – idézi a hodpress.hu információját az az atv.hu. Az ATV híradó stábja maga is utánajárt az ügynek , felhívta az említett kórházat, ahol figyelmeztették is betelefonáló munkatárat: bár van, ahol csupán 30 ezer forintba kerül, náluk 96 460 forint a vizsgálat. Magyarországon egyébként több mint 100 helyen lehet tesztet csináltatni. A legtöbb helyen – a Nemzeti Népegészségügyi Központ által is ajánlott – nagyjából 30 500 forintét végzik el a tesztet. Hogy a hódmezővásárhelyi és makói kórházban a mintavételt végző magánszolgáltató miért dolgozik háromszoros áron, az ATV híradó hiába kérdezte, nem kaptak választ. Mint ahogy a kormánytól sem arra, hogy morálisan elfogadhatónak tartják-e, hogy egy állami kórházban ennyit kérnek egy koronavírus tesztért.