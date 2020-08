Szabad szemmel - Változott a diktátor forgatókönyve

Nemzetközi sajtószemle, 2020. augusztus 9.

Washington Post Minden bizonnyal Lukasenkót hirdetik ki győztesként a mai választás után, de minden szem Fehér-Oroszországra irányul, mert a diktátor forgatókönyve módosult, ám az emberek ellenállnak – írja Carl Bildt, volt svéd külügyminiszter. A kommentár szerint 26 év után váratlanul felkavarodtak a dolgok az országban, tömegesek a tiltakozások, abban a reményben, hogy a mai megmérettetés változásokat hoz. Ám az elnök éppen ettől fél. Ezért a legesélyesebb jelölteket félreállította. Többeket közülük őrizetbe vettek, akárcsak ellenzéki aktivisták százait. Legutóbb pedig már a nacionalista érzelmekre igyekezett rájátszani, az (állítólagos) orosz beavatkozásra hivatkozva. Ám az asszonytrió, a rivális jelölttel, Tyihanovszkajával az élen, tízezreket mozgatott meg, míg az államfő ki sem dugta az orrát a hivatalából, ahol engedelmes bürokraták veszik körül. De még ha nyer is, akkor is az a fontos, mi történik utána. Az ország ugyanis alapvetően megváltozott. A vírusfertőzés rossz kezelése folytán oda lett a hatóságokba vetett bizalom, de már korábban teret nyert a felismerés, hogy távolságot kell tartani Oroszországtól. Paradox módon ez utóbbiban Lukasenkonak is vannak érdemei. Egyértelműen elutasította pl., hogy Ukrajna ügyében a Kreml oldalára álljon. Ugyanakkor végzetes módon függ Moszkvától. Mivel annak idején Napoleon és Hitler seregei is ezen a területen át jutottak el az orosz fővárosig, érthető, hogy Putyin fenyegetésnek tekinti a „színes forradalom” mégoly távoli lehetőségét is. És nem kétséges, hogy ha netán szorul a hurok, a nagy szövetséges az erő alkalmazására fogja bátorítani Lukasenkót. Nem szereti és nem is bízik benne, de azzal is tisztában van, hogy a politikus nem tud közelebbi viszonyt kialakítani az unióval vagy az USÁ-val. Viszont ameddig az elnök nem liberalizálja a gazdaságot, addig nem képes elhárítani Oroszország közeledési ajánlatát. Moszkva emellett bővíteni igyekszik katonai jelenlétét az országban. Die Zeit A német zöldek európai ügyekben illetékes szóvivője azt sürgeti, hogy szabadítsák meg bilincseitől az EU-t, mert azok korlátozzák a működőképességét, így át kellene térni a többségi döntéshozatalra. Franziska Brantner, aki hét éve került be a Bundestagba, előtte pedig EP-képviselő volt, úgy gondolja, hogy Merkelnek, az EU soros elnökeként szívén kellene viselnie a reformokat. Azzal érvel, hogy a legutóbbi csúcstalálkozón többször is csupán egyetlen hajszál választott el a kudarctól, mert a takarékos négyek, illetve Magyarország és Lengyelország kihasználta a lehetőséget, mármint hogy bármiféle határozat csak akkor lehet születhet meg, ha azt minden tag támogatja. A négyek nagyobb visszatérítést akartak, Budapest és Varsó pedig a jogállamot igyekezett kibillenteni sarkaiból. Így azután pont azoktól a területektől vettek el pénzt, amelyek kulcsfontosságúak a jövő szempontjából, de közvetlenül nem érintenek egyetlen országot sem: a kutatástól, az egészségügytől és az innovációtól. Azok diktáltak, akik vétóval fenyegetőztek. A közös célok és értékek háttérbe szorultak, az unió zsarolhatónak tűnik. Ám ez nem maradhat így, mert az egyhangúság elve megbénítja a munkát, noha hatékonyabb és ellenállóbb közösségre van szükség. A Bizottság már tavaly felvetette, hogy sor fontos területen térjenek át a minősített döntések rendszerére. A francia elnök támogatja az elképzelést, a német kormány azonban nyilvánvalóan még mindig nem. Ám most eljött az idő, annál is inkább, mert a válságok mindig ott ütnek be, ahol az EU már előrelépett, ám a változások megrekedtek félúton. Így pl. nem működik a menedékrendszer. Az euró ellenére sincs egységes gazdaság- és pénzügypolitika. Pedig a szervezetet válságállóvá kell tenni. Ám Berlin ez utóbbi területen is inkább csak a tűzoltó szerepét játssza. De nem lehet tovább halogatni, hogy a valutauniónak közös költségvetése legyen. Azon kívül közös adókat kell bevezetni, a többi közt azért, mert vannak olyan gazdasági szereplők, akiket nemzeti szinten gyakorlatilag alig lehet megadóztatni, már ha egyáltalán. Ha Merkelnek az év végéig sikerül érdemben előrelépnie ezekben a kérdésekben, az nagyban gyarapítaná politikai örökségét.

FAZ Különvéleményt jelentett be a csaknem egy hónappal ezelőtti brüsszeli csúcs eredményei ügyében a kiel-i Világgazdasági Intézet igazgatója. Gabriel Felbermayr, akinek tanácsait a német kormány is ki szokta kérni, kifejti, hogy az értékelések ugyan eltérnek, de az biztos, hogy az EU a szolidaritás jegyében most először próbálja stabilizálni a rövid távú gazdasági fejleményeket, és az is újdonság, hogy hitelt vesz fel a közös államháztartás finanszírozására. Ám a 750 milliárd eurós alap messze nem akkora dobás, ahogyan azt egyes vezetők beállítják. Igazából megy tovább a gittrágás. Az állam- és kormányfők nem tudtak erősebben összpontosítani a közös európai érdekekre, vagy igazi stabilizációs mechanizmust bevezetni. Egyébiránt pedig már eddig is volt transzferunió: a támogatások a 11 nettó befizetőtől érkeztek, a kedvezményezettek sorában Magyarország pl. 10 év alatt 40 milliárdot kapott, míg a lengyelek 100 milliárdot. De már az adósságok egy részét is szétterítették, a Stabilitási Mechanizmus, illetve az Európai Befektetési Bank formájában. Hiszen azok tartozásai nagyjából az új segélyalap összértéke körül mozognak és azokért a tagállamok közösen felelnek. Legutóbb különben Brüsszelben megint ment a birkózás, hogy ki, mennyit kapjon és mire. Bizonyos fokig jól jött a vírusválság, mert Merkel és Macron bedobta, hogy a különleges helyzetben 500 milliárdos szétosztani, de a végén csupán 390 milliárd lett belőle, ám a végén megint csak elmaradtak a mélyreható változások. Így a közös célok támogatása margóra került, amit csak elősegített, hogy a fertőzés lendületet adott a nemzetállami gondolkodásnak. Ezért nem meglepő, hogy az alapból a pénzek csaknem 90 %-a a tagoknak jut, ám nem kényszeríti azokat, hogy olyasmire költsék el, ami európai szempontból többlethasznot hajt. Az igazán fontos közös területek a rövidebbet húzták a hétéves költségvetés felosztása során is. A javarésze megint csak a szegényebb régióknak jut az agrár- és felzárkóztatási alapokon keresztül. Ugyanakkor csupán morzsákat kap az infrastruktúra fejlesztése vagy a közös határvédelem. Az újjáépítési csomagból 360 milliárd hitel lesz, de valószínűleg nem hívják le, mert jelenleg még a súlyos helyzetben lévő görögök és olaszok is kellemes feltételek mellett tudnak kölcsönökhöz jutni. Viszont a közös büdzsé túl kicsi ahhoz, hogy stabilizálni tudja a konjunktúrát. Továbbá a tervezett politikai unióhoz olyan feladatokat kellene fedezni belőle, mint az európai védelem, a határokon átlépő infrastruktúra, a kutatás. Ám hogy itt érdemi eredményeket lehessen elérni, ahhoz az EU gazdasági teljesítményének kb. 5 %-át kellene befizetni a közösbe. Viszont mennyivel jobban hasznosulnának ezek az összegek, mintha nemzeti keretekben költik el őket! Tény ezzel szemben, hogy ily módon vesztenének alkupozíciójukból a tagállami vezetők. 