43 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést

A beszélgetés fókuszában nem az állítólagos manipulált hangfelvétel volt.

A DK elnöke pénteki Facebook-bejegyzésében daganatos betegséghez hasonlította a gödi polgármester körül kirobbant ügyet, amit a Momentum szerint egy manipulált hangfelvétel váltott ki. ( A részletekről itt olvashat bővebben .) Fekete-Győr a hírhedt beszédnek otthont adó Balatonőszödről is üzent Gyurcsánynak, aki viszont Kötcsére invitálta a Momentum elnökét, írja a hvg.hu . Az „ügy” végül Tihanyban oldódott meg, itt futott össze a két főszereplő. Fekete-Győr András arra kérte Gyurcsányt, hogy az amúgy is a Samsunggal és a Fidesszel küzdő polgármesterüknek legalább a DK-val ne kelljen harcolnia. Gyurcsány nem szeretne Budapestről igazságot tenni, szerinte természetes, hogy adódnak súrlódások egyes ügyekben, de ezeket helyben kell megoldani. Végül Gyurcsány aláírta a Momentum aláírásgyűjtő ívét is, és beállt a béke.