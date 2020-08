Továbbra is rejtély a botswanai tömeges elefántpusztulás oka

Újfajta útlezárások, növényekkel beültetett busz- és villamosmegállók jelentek meg több európai városban is.

A járvány következtében egyre több város döntött az autómentes zónák létrehozása, a kerékpározás és a gyaloglás ösztönzése, valamint a biztonságos nyilvános terek kialakítása mellett. A Fővárosi Önkormányzat áprilisban közölte, létrehoztak egy weboldalt , amelynek segítségével a budapestiek elmondhatják el a véleményüket a közparkok megújításáról és a megvalósult fejlesztésekről. Az Octogon magazin összeállításából kiderül, Európa más országaiban zöldprojektekkel kísérleteznek.

A nyugat-londoni Chiswick két forgalmas, boltokkal teli utcáján újfajta útlezárásokat alkalmaztak. A szárazságtűrő növényekkel, beépített önlocsoló rendszerrel működő, innovatív virágládák az autós forgalom csillapítása, a gyalogosok védelme mellett a klímaváltozás elleni küzdelmet is szolgálják.

Frankfurtban növényekkel ültetik be a buszmegállók tetejét. Az ötletet Utrechtből kölcsönözték, ahol 316 buszmegállót zöldítettek így ki. Az intézkedés, amely megváltoztatta a városképet, nagy sikert aratott a lakók körében, és az utóbbi időben megfogyatkozott méhek is visszatértek a városba. A próbaprojekt elterjedését azonban nehezíti, hogy a megállók nagy része nem bírja el a tetejére ültetett növényeket, a kicserélésük pedig 25 ezer euróra növeli a költségeket.

Utrechtben 316 buszmegállót zöldítettek be Fotó: REMKO DE WAAL / AFP

Amszterdamban amúgy is rengeteg a zöld homlokzat és a tető, a város tele van fákkal, de az önkormányzat a villamosmegállókat is összegyűjtött esővízzel öntözött növényekkel borította be. A megállók zöldítésének a pillangókkal és a méhek is örültek, de a projekt egyelőre tesztelés alatt van, egy éven keresztül vizsgálják, hogy eléri-e a kívánt hatást.

Bécsben a nyár egyik innovációja az a rendelkezés, amelynek értelmében minden hét és fél méternél magasabb, új építésű ház esetében a homlokzat legalább egyötödét zöldfelülettel kell befedni. A hősziget-jelenség csökkentése érdekében már korábban is alkalmaztak zöldítési és árnyékolási technikákat, 2019-ben kísérleti jelleggel öt utasvárót futtattak be vadszőlővel, illetve sok helyen zöldhomlokzattal tették kellemesebbé a járművekre való várakozást. A közlekedési vállalat, a Wiener Linien kísérleti projektjének keretében színes és illatos virágokat ültetnek a Parlamenttel szembeni villamosmegálló hátuljára és tetejére. Az öntözésről egy beépített esővízgyűjtő tartály gondoskodik. A virágos megálló szeptember közepére készül el – közölte Bécs Város Külképviseleti Irodája.