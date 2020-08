Lángosért állt sorba a szombathelyi piacon a városi kézilabdaedző, de eltörték az orrát

Két fiatalnak nem tetszett valami, egyikőjük pedig így támasztotta alá „érveit”.

Csak egy lángosra vágyott Marosán György, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia edzője és kísérője, végül orrcsonttörést kapott a városi piacon hajnali öt órakor – számolt be az elképesztő esetről az ugytudjuk.hu . – Be is álltunk a sorba. Ténfergett még két srác mellettünk, megkérdeztük őket, hogy ők is sorba állnak-e, mert nem akarunk eléjük állni. Erre elkezdtek mindenfélét kiabálni ránk, szóváltás kezdődött. Én közben a reggeli híreket olvastam a telefonom, amikor felnéztem csak annyit mondtam, hogy minek kell veszekedni egy ilyen apróságon, nyugodjanak már le. Ekkor kaptam egy ütést az orromra, ami olyan erős volt, hogy el is törött – mondta el a portálnak Marosán. A Vásárcsarnok biztonsági személyzete azonnal megjelent, a tettes ellen pedig rendőrségi feljelentést tettek.