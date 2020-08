Kiszorítják az autósokat Belső-Erzsébetvárosból: teljesen új forgalmi rend lép életbe hétfőtől

Az intézmény sem az árra, sem a tesztelés szüneteltetésére nem adott magyarázatot.

Arról szombaton a Népszava is beszámolt, hogy 96 ezer forintért végeznek el egy PCR-tesztet a hódmezővásárhelyi és a makói kórházban. A hodpress.hu információját az atv.hu is feldolgozta. Telefonon keresték meg a kórházat, ahol figyelmeztették is betelefonáló munkatársat: bár van, ahol csupán 30 ezer forintba kerül, náluk 96 460 forint a vizsgálat. Magyarországon egyébként több mint 100 helyen lehet tesztet csináltatni. A legtöbb helyen – a Nemzeti Népegészségügyi Központ által is ajánlott – nagyjából 30 500 forintért végzik el a tesztet. A hvg.hu most emlékeztetett: a tesztekért azoknak kell fizetni, akik sárga vagy piros besorolású országból érkeznek haza, és nem akarják kivárni a 14 napos karantén leteltét. Mindenkinek két tesztre van szüksége (vagyis a hódmezővásárhelyi intézményben 200 ezret kellett fizetni), csak a sárga besorolásból érkezők egy negatív eredmény után elhagyhatják a lakásukat. A portál a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által megadott intézmény és laborlista alapján állítja: máshol nem volt ilyen kiugró a költség. A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatóját többször is hiába keresték, nem reagált a megkeresésekre.