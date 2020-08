Maradnak a 30 fok feletti maximumok

Hétfőn északon és nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, elsősorban a délutáni, esti órákban.

A jövő héten is maradnak a 30 Celsius-fok körüli maximumok. Sok lesz a napsütés, de többször lehetnek záporok, erős, viharos széllel kísért zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Hétfőn napos idő várható. Nagyobb számban északon és nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, elsősorban a délutáni, esti órákban. A hétfői veszélyjelzésben zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. A hőség veszélye miatt a fővárosra, Pest, Békés, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyére szintén elsőfokú figyelmeztetés érvényes. Hétfőn hajnalban 15-21, napközben 29-33 fok lesz. Kedden, szerdán is sok lesz a napsütés. Kedden az ország nyugati, északnyugati felében, szerdán a délnyugati tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A legalacsonyabb hőmérséklet kedden 15-20, szerdán 13-20 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet kedden 28-32, szerdán 27-32 fok között valószínű. Csütörtökön is napos időre van kilátás. Néhol - főként délnyugaton - lehet zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet többnyire 12-19, a maximum 28-32 fok között alakul. Pénteken több órára kisüt a nap. Elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A leghidegebb órákban 13-20 fok lesz. Napközben 27-33 fokig melegszik a levegő. Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett szórványosan valószínű zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 14-20, a maximumhőmérséklet 27-32 fok között valószínű. Vasárnap gomolyfelhős, napos időre lehet számítani szórványosan záporral, zivatarral. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-19, a legmagasabb hőmérséklet 26-31 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.