Járványhatás: sokan inkább gyalog közlekednek

A korábbi pártvezető, Sneider Tamás mellett Bana Tibor és Varga-Damm Andrea is arra készül, hogy közös ellenzéki jelöltként vesz részt a 2022-es országgyűlési választáson.

Sneider Tamás volt jobbikos pártelnök, ha a politikai egyeztetések eredményre vezetnek, kész az ellenzék közös egyéni jelöltjeként indulni a parlamenti választáson. Ennek azonban szerinte akkor van értelme, ha listán is helyet kap. Különben elvesznek a rá adott töredékszavazatok. Sneider most úgy kalkulál, hogy két ellenzéki lista lesz: az egyiket a Jobbikkal kiegészülő baloldali pártok állítják, a másikat a Momentum-LMP. Esetében a momentumos lista jöhet szóba – mondta lapunknak. A közelmúltban – Sneider Tamáson kívül – Farkas Gergely és Varga-Damm Andrea távozott viharos körülmények között a Jobbik parlamenti frakciójából, nem sokkal előtte Bana Tibor és Bencsik János. Elsősorban Jakab Péter pártelnök diktatórikusnak tartott módszereit kifogásolták. Mandátumukat megtartották az Országgyűlésben, átültek a függetlenek közé. „Vannak pesszimisták, és vannak olyanok, akik a történtek ellenére is nagyon lelkesek” – számolt be a volt jobbikosok hangulatáról Sneider Tamás, aki saját magát a kettő közötti kategóriába, a realisták táborába sorolta. Elmondása szerint a kilépett jobbikosok jelentős része nem szakított a politikával. Az ország több pontján egyesületeket hoztak létre: a következő önkormányzati választásokon induló jelölteknek ezek a szervezetek megfelelő hátteret nyújthatnak majd. Nem is biztos, hogy addig kell várni. Sneider arra számít, hogy az egykori jobbikosok már a 2022-es parlamenti választáson is szerephez jutnak. „Engem a hatvani választókerületből kerestek meg sokan, hogy vállaljam el az egyéni jelöltséget” – említette saját példáját. Vannak még olyan körzetek az országban, ahol – vélekedett – érdemes lenne jobboldali (értsd: volt jobbikos) politikust indítani közös ellenzéki jelöltként. Konkrétumokat még korai lenne nyilvánosságra hozni – tette hozzá. A helyzet egyelőre fölöttébb képlékeny. Eddig csak puhatolózó tárgyalások folytak, az egyéni jelöltekről és a listás helyekről augusztus 20-a után várhatók komoly egyeztetések az ellenzéki pártok között. A Jobbik közölte, hogy nem hajlandó olyan jelöltet támogatni, aki szakított a párttal, de Sneider Tamás ennek nem tulajdonít különösebb jelentőséget. A 2018-as választás után Apáti István, Dúró Dóra, Fülöp Erik, valamint Volner János parlamenti képviselő is elhagyta a Jobbikot, és csatlakozott a Toroczkai László-féle Mi Hazánkhoz. Az eredetileg 26 képviselőből álló frakció létszáma mára 17-re csökkent. Volner később a Mi Hazánknak is hátat fordított, és nyilatkozataiból arra lehetett következtetni, hogy egy új jobboldali párt létrehozásában gondolkodik. Sneider Tamás ezzel szemben nem látja időszerűnek a pártalapítást, azt pedig a korábbi konfliktusok miatt eleve valószínűtlennek tartja, hogy a „második hullámban” kilépő jobbikosok együttműködjenek Volner Jánossal. „Úgy érzem, hozzá tudnék járulni ahhoz, hogy 2022-ben megtörténjen a kormányváltás” – jelentette ki Bana Tibor, aki Szombathelyről kapott megkereséseket, hogy induljon el egyéni jelöltként. A hozzá eljutott visszajelzések alapján több ellenzéki politikai erő „kifejezetten pozitív módon” viszonyul személyéhez. Bana az utóbbi időben részt vett az úgynevezett nemzeti konzultációs ívek begyűjtésében, ennek során a Momentummal például nagyon jó kapcsolata alakult ki. Ragaszkodni kell ahhoz, hogy az ellenzék jelöltje az összes egyéni választókerületben „egy az egyben” álljon a kormánypártival szemben. A sikerhez meg kell találni azt a politikust, aki alkalmas rá, hogy megszólítsa a Fideszből kiábrándult szavazókat is – érzékeltette Bana Tibor, hogy megítélése szerint ő megfelel ennek a kritériumnak. A közreműködésével nemrég megalakult a Közösen Vas Megyéért Egyesület, amely jelképezi, hogy az országos politikában az egész megyét szeretné képviselni. „Nem fogok tétlenül ülni, és arra várni, hátha jön egy kocsi, ami felvesz. Ősztől proaktív politizálásba kezdek” – mondta Varga-Damm Andrea. Megkezdte az előkészületeit annak, hogy saját politikai közösséget hozzon létre „önálló arculattal, új üzenetekkel”, ám a részletekről egyelőre nem szeretett volna beszélni. Mindez egyáltalán nem zárja ki, hogy a parlamenti választáson valamelyik egyéni választókerületben közös ellenzéki jelölt legyen – tette egyértelművé indulási szándékát. Varga-Damm Andrea értékközpontúsággal váltaná fel az érdekközpontúságot, és elsősorban a politika iránt érdeklődő, de pártválasztásukban bizonytalan (vagy csalódott) szavazókat szeretné mozgósítani. Ahogyan fogalmazott: „Nem a meglévő tortából akarok levágni egy szeletet. Másik tortát készítek.”