Az egyetemek többsége megtartja a gólyatábort

„Hogy történik-e ezügyben bármi, hogy a kórházakat fenntartó állam teszi-e a dolgát, arról nem tudunk, mert információt nem kaptunk” – közölte a főpolgármester.

„A friss számok, adatok és a trendek is azt mutatják, hogy újra ki kell mondani azt, amit márciusban-áprilisban sokat emlegettem magam is: készüljünk a legrosszabbra, hogy elkerülhessük a legrosszabbat” – írja Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. A főpolgármester hozzátette: a koronavírus-járvány második hulláma aligha elkerülhető, a sokunkat foglalkoztató kérdés, hogy elkerülhetőek-e a mindannyiunk életét megnehezítő, a gazdaságot súlyosan megterhelő korlátozó intézkedések.



Az első hullám tapasztalatainak birtokában bölcsebben és felkészültebben kell készülnünk a második hullámra. Ez mindenkire igaz, de a döntéshozóknak kötelességük” – hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy a felkészülés és a védekezés első számú felelőse továbbra is a kormány.



„Látom, olvasom a kommunikációjukat bevetési egységekről, katonai hadgyakorlatról, 'sci-fibe illő' akciókról, és újra előkerült a már unalomig ismert migránsozás is. Mi a fővárosban inkább az aprómunkában, a tapasztalatok szisztematikus feltárásában, a tán kevésbé látványos, de mindenképpen hasznos intézkedésekben hiszünk” – fogalmazott.

Azt írta, az első hullám tapasztalatai alapján teljesen egyértelmű: kiemelt feladat az ország idősotthonainak védelme. Szerinte a korábbi kezdeményezésére az érintettek a fülük botját nem mozgatták. „Nekiláttunk hát magunk. Szakértői csapat elemezte az első hullám tapasztalatait, felmérte a fővárosi fenntartású idősotthonok igényeit, az intézményvezetők véleményét. Tartalékot képeztünk a védekezéshez szükséges eszközökből és a saját forrásból beszerzett tesztekből is. A szakmai felmérés alapján egy hónappal ezelőtt 9 pontos utasítást adtam ki a fővárosi fenntartású idősotthonok vezetőinek – ezt a dokumentumot most nyilvánosságra hozzuk. Az abban foglaltak teljesítése folyamatos, miként a teljesítés ellenőrzése is, a Városháza és az idősotthonok szakmai stábjai közötti kapcsolat rendszeres. Ennek az utasításnak a végrehajtása nem old meg minden problémát – a szociális szféra évtizedes munkaerőhiánya például átfogó kormányzati intézkedést igényelne –, de segíti a felkészülést, hiszen ez a felelősségünk” – írta.

Kiemelte, hogy az adatok szerint – „szemben minden ostoba politikai hangulatkeltéssel” – több vidéki idősotthonban van jelen a fertőzés, mint fővárosiban, az önkormányzati fenntartású intézmények mellett megjelent sok állami fenntartású, valamint egyházi és néhány magánintézményben is.



„Egy ellátásra szoruló idős embert, sem a rokonait nem érdekli, ki a fenntartó. Az a fontos, hogy megfelelő-e a felkészülés, a védekezés a második hullámra. Jó lenne tudni, hogy az állam, az egyházak, illetve a magánfenntartók teszik-e a dolgukat a felkészülés érdekében. Továbbra is fontos lenne az együttműködés, az egységes protokoll kialakítása. Mi készen állunk erre az együttműködésre, szívesen segítünk is az államnak, az egyházaknak és a magánintézményeknek. Erről is küldök levelet Kásler miniszternek és Müller Cecília tisztifőorvos-asszonynak” – tette hozzá a főpolgármester.

Nem először mondom – folytatta Karácsony –, hogy a védekezésnek és a felkészülésnek van egy kulcspontja, ami nélkül az eredmény legalábbis kétséges: a kórházi fertőzések megakadályozása. „A fővárosi fenntartású intézményekben több olyan esetet is dokumentáltunk, amikor idős beteg a főváros által biztosított koronavírus-teszten negatív eredményt produkált, vagyis nem volt fertőzött, ám más betegség miatt kórházba került, ott kapta el a koronavírust és ez okozta a halálát. Ez megengedhetetlen. Nem először próbálok szólni, jelezni, ha kell, kiabálni, hogy a kórházi fertőzések megállítása a koronavírus elleni védekezés kulcspontja. Hogy történik-e ezügyben bármi, hogy a kórházakat fenntartó állam teszi-e a dolgát, arról nem tudunk, mert információt nem kaptunk” – hangsúlyozta, hozzátéve:



„amit tehetek ezügyben az az, hogy kérdezek. A Kásler miniszternek és Müller Cecíliának a napokban kézbesítendő levélben tájékoztatást kérek arról is, mit és hogyan tesz a kormány a kórházi fertőzések megakadályozása érdekében. Ez a tájékoztatás közérdek, az információ is minden magyarra tartozik.”

Karácsony bejegyzését azzal zárta: nem politikai vitákra, látványakciókra, vagy alantas hangulatkeltésre, hanem pontos tájékoztatásra és a fenntartók közötti együttműködésre van szükség.