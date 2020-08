Babos maradt a ranglista 100. helyén

Negyvenöt perc alatt eldöntötte a továbbjutást a Barcelona a Napoli ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján.

Az első félidőben eldőlt, hogy a Barcelona búcsúztatja a Napolit a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján. A katalánok a nápolyi 1-1-es döntetlen után 23 perc alatt 2-0-ra elhúztak, az első félidő hajrájában mindkét csapat rúghatott egy-egy tizenegyest (mindkettőt értékesítették), a 3-1-es végeredmény a második felvonásban nem változott. „Mindent megpróbáltunk, de csapatként nem nyújtottunk olyan teljesítményt, amellyel reális esélyünk lett volna a továbbjutásra – mondta Lorenzo Insigne, a Napoli csapatkapitánya, az olasz gól szerzője. - Voltak gólhelyzeteink, de ezeket nem tudtuk kihasználni.” „Volt egy félórás időszak, amikor nem voltunk ott a pályán, elmondhatatlanul dühös vagyok – dohogott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Gennaro Gattuso, a Napoli vezetőedzője. - Hihetetlen gólokat kaptunk, csak magunkat okolhatjuk a kiesésért. Pedig úgy kezdtünk, ahogy megbeszéltük, meg is zavartuk az ellenfelet, nem értem, miért nem játszottunk végig ilyen intenzitással.” „Megvan a továbbjutás, az első akadályt sikerrel vettük – értékelt Quique Setién, a Barcelona szakvezetője. - A kezdés után kellemetlen perceket okozott nekünk a Napoli, keményen kellett védekeznünk. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk volna, ha ebben az időszakban gólt kapunk, de átvészeltük ezeket a pillanatokat, ami döntőnek bizonyult a végeredmény szempontjából.” Egyetlen pillanatig sem volt veszélyben a Bayern München továbbjutása a Chelsea ellen, miután az idegenbeli 3-0-ás győzelmet követően Robert Lewandowski révén a müncheni visszavágó tizedik percében tizenegyesből vezetést szerzett a bajor alakulat. A lengyel klasszis nevéhez fűződik a 84. percben a negyedik Bayern-találat is, amellyel kialakult a 4-1-es végeredmény. „Jó volt a támadójátékunk, élveztük a meccset, gólokat szereztünk – hangsúlyozta Lewandowski a SkySports televíziós csatornán. - Minél hamarabb el akartuk kapni a ritmust, ennek érdekében az első perctől gyorsan játszottunk. Nem akartunk egyetlen pillanatra sem esélyt hagyni ellenfelünknek és sikerült teljesíteni ezt a célt is.” „A kötelező gyakorlat megvolt, most jön a kűr” – utalt a Der Spiegel hetilap online kiadása arra, hogy a bajorok következő ellenfele a negyeddöntőben a Barcelona lesz. „A Bayern München besétált a legjobb közé a BL-ben és a végső győzelemre is esélyesként utazik el Portugáliába” – írta a Süddeutsche Zeitung. A koronavírus-járvány miatt rendkívüli körülmények között folytatódik a BL 2019/2020-as kiírása. A legjobb nyolc csapat Portugáliába utazik, és itt ér véget a sorozat. A negyeddöntőtől kezdve a továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Szerdán az Atalanta a Paris Saint-Germainnel találkozik, csütörtökön rendezik az RB Leipzig-Atlético Madrid találkozót. A lipcsiek keretében két magyar válogatott játékos, Gulácsi Péter és Willi Orbán található. Pénteken következik a Bayern München-Barcelona rangadó, szombaton a Manchester City ellenfele a Lyon lesz. Az elődöntőket augusztus 18-án és 19-én, a döntőt 23-án kell lejátszani, valamennyi találkozóra zárt kapuk mögött kerül sor.

Edzőváltás a kiesés után Megvált Maurizio Sarri vezetőedzőtől a Juventus a Lyon elleni BL-kiesés után. Hiába lett bajnok a csapat a szakember irányításával (kilenc éve megszakítás nélkül a torinóiak nyerik a Serie A-t, igaz, Sarrival első alkalommal), a franciák elleni kiesést nem bocsátották meg a klub irányítói. A trénert Andrea Pirlo váltja a kispadon. A 41 éves szakembernek nincs komoly edzői tapasztalata, idén kezdett el foglalkozni a Juventus U23-as játékosaival. Futballistaként világbajnokságot nyert 2006-ban az olasz válogatottal, amelyben 116-szor lépett pályára, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes, játékos-pályafutásának utolsó olaszországi állomása a Juventus volt, 2011-205 között szerepelt az együttesben, 2017-ben a New York FC futballistájaként ért véget a profi karrierje.