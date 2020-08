Eljött az üzemanyagdrágulás korszaka és összegyűlt majdnem 2 millió liter sütőolaj is

Megállt az egy hónapja tartó hazai áresés, szerdától többet kérnek majd a benzinért és a gázolajért.

Az elmúlt három hét folyamatos üzemanyagár-csökkenése után most fordul a kocka: szerdától 5 forinttal nő a benzin és 2 forinttal a gázolaj ára - jelenti a holtankoljak.hu. Lapunk számításai szerint a benzint így átlag 365, a gázolajat pedig mintegy 377 forintért mérhetik a kutaknál - változatlanul jelentős árszórás mellett. Az Európában irányadó, Brent típusú nyersolaj tőzsdéje óvatos drágulást mutat: az egész júliusban hordónként 42-43 dollárért mért termékért most már több kint 44 dollárt is megadnak. Ebből következően a hazai kúttarifákat most kevéssé az olaj, inkább a forint árfolyama befolyásolja. 2011 óta több mint 1900 tonna használt sütőolajat gyűjtött be a Mol - közölte az olajtársaság. A cég 350 töltőállomásán helyezett ki gyűjtőtartályokat. Ezután az anyagot a Biofilter Kft. tisztítja meg, majd a Rossi Biofuel komáromi üzemében bioüzemanyaggá alakítják, a Mol százhalombattai finomítójában pedig a gázolajhoz keverik bioadalékként. Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat használnak fel. Ez a csatornák falára rakódva dugulást okozhat, a szemétbe helyezve nehezen lebomló anyagként jelenik meg a lerakóban, az élő vizekből pedig egyetlen csepp használt étolaj akár ezer litert is elszennyezhet - hívja fel a figyelmet az olajtársaság.